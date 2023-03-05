أرقام مميزة لـ كاكو مع التعاون

واصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، الباراغواياني أليخاندرو روميرو الشهير بـ”كاكو”، تألقه اللافت ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

كاكو مع التعاون

وشارك كاكو صاحب الـ28 عامًا، في 43 مباراة مع التعاون في دوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل 14 هدفًا، وقدم 16 تمريرة حاسمة، بالإضافة إلى أنه قام بصناعة أكثر من 115 فرصة.

وأصبح كاكو أكثر لاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون منحًا للتمريرات الحاسمة في موسم واحد ضمن منافسات دوري المحترفين منذ موسم 2016- 2017، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”.

فوز التعاون ضد ضمك

ولعب ضمك ضد التعاون بالأمس على ملعب نادي ضمك، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، ونجح سكري القصيم في استعادة توازنه، وتحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون رصيده إلى 34 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد ضمك عند 22 نقطة، ويتواجد في المركز التاسع.