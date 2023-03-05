Icon

مساعي الخيرية تطلق “مبادرة التطوير القيادي للفتيات” Icon وظائف للمواطنين فقط بجامعة الملك فيصل على نظام العقود Icon ميسي يستعيد بريقه مع باريس سان جيرمان Icon عملية جراحية دقيقة في الرأس تعيد الحركة لمصابة بالشلل بالهفوف Icon 54 إصابة كورونا و49 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة Icon أرقام مميزة لـ كاكو مع التعاون Icon إحباط محاولة تهريب 2.7 طن من نبات القات المخدر Icon دراسة توضح تأثير الضوضاء على صحة القلب Icon نهاية صمود الشباب على ملعبه Icon 20 ألف موظف ومتطوع لخدمة قاصدي المسجد الحرام في رمضان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الدوري

أرقام مميزة لـ كاكو مع التعاون

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٦ مساءً
أرقام مميزة لـ كاكو مع التعاون
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

واصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، الباراغواياني أليخاندرو روميرو الشهير بـ”كاكو”، تألقه اللافت ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

كاكو مع التعاون

وشارك كاكو صاحب الـ28 عامًا، في 43 مباراة مع التعاون في دوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل 14 هدفًا، وقدم 16 تمريرة حاسمة، بالإضافة إلى أنه قام بصناعة أكثر من 115 فرصة.

كاكو
نجم التعاون – المصدر @SPL

وأصبح كاكو أكثر لاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون منحًا للتمريرات الحاسمة في موسم واحد ضمن منافسات دوري المحترفين منذ موسم 2016- 2017، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”.

كاكو
نجم التعاون – المصدر spl

فوز التعاون ضد ضمك

ولعب ضمك ضد التعاون بالأمس على ملعب نادي ضمك، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، ونجح سكري القصيم في استعادة توازنه، وتحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون رصيده إلى 34 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد ضمك عند 22 نقطة، ويتواجد في المركز التاسع.

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر @SPL
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محمد السهلاوي: موقع Transfer Market يظلم القيمة التسويقية لـ اللاعب السعودي
الرياضة

محمد السهلاوي: موقع Transfer Market يظلم القيمة...

الرياضة
دولة تمنح المتزوجين الجدد إجازة 30 يومًا
غرائب

دولة تمنح المتزوجين الجدد إجازة 30 يومًا

غرائب
تشكيل الهلال لمواجهة ريال مدريد
الرياضة

تشكيل الهلال لمواجهة ريال مدريد

الرياضة
أزمة الـ 12 دقيقة تُخرج رئيسي النصر والباطن عن صمتهما
الرياضة

أزمة الـ 12 دقيقة تُخرج رئيسي النصر...

الرياضة
الدولار يتكبد خسائر بسبب الصين
السوق

الدولار يتكبد خسائر بسبب الصين

السوق
لحظة صمت طلبها فريق الإنقاذ السعودي أملًا في العثور على ناجين بغازي عنتاب
السعودية اليوم

لحظة صمت طلبها فريق الإنقاذ السعودي أملًا...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية
وظائف

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية

وظائف
متحدث الصحة: خدمة وصفتي مستمرة في 1417 مركزًا صحيًا
أخبار رئيسية

متحدث الصحة: خدمة وصفتي مستمرة في 1417...

أخبار رئيسية