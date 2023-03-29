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بعد تجاوزه الـ100 هدف

أرقام مميزة لـ ميسي مع منتخب الأرجنتين

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٣ مساءً
أرقام مميزة لـ ميسي مع منتخب الأرجنتين
المواطن - فريق التحرير

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خطف النجم ليونيل ميسي الأنظار خلال مواجهة كوراساو، ليصل إلى الهدف رقم 100 في مسيرته مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم.

فوز منتخب الأرجنتين

ولعب منتخب الأرجنتين ضد كوراساو وديًا، على ملعب يونيكو مادري دي سيوداديس، وفاز التانغو بسبعة أهداف دون رد، سجلهم ليونيل هاتريك، نيكولاس جونزاليس، إنزو فرنانديز، أنخيل دي ماريا وجونزالو مونتييل.

منتخب الأرجنتين ضد كوراساو
لاعبو الأرجنتين – المصدر @Argentina

مسيرة التألق لميسي

وشهدت المباراة الودية تألقًا لافتًا من ميسي، حيث نجح في تسجيل هاتريك ليصل إلى الهدف رقم 102 في مسيرته الدولية، كما أنه يحمل الرقم القياسي لعدد المشاركات مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم برصيد 173 مباراة.

وكان ميسي قد أحرز 7 أهداف في مشواره مع منتخب الأرجنتين نحو التتويج بلقب كأس العالم 2022، كما ساهم في حصوله على لقب كوبا أمريكا في عام 2021.

ليونيل ميسي
ليونيل – المصدر sportsbrief

ويعود أول هدف سجله ليونيل مع الأرجنتين إلى ودية كرواتيا في مارس 2006، في المباراة التي خسرها التانغو بنتيجة 3\2، فيما يُعد منتخب بوليفيا هو الأكثر استقبالًا للأهداف منه برصيد 8 أهداف، يليه الإكوادور وأوروغواي بـ6 أهداف.

وبعيدًا عن المواجهات الودية، نجح ميسي في تسجيل 28 من أهداف منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في تصفيات كأس العالم، و13 هدفًا خلال مشاركاته في كوبا أمريكا والمونديال.

ميسي
ليونيل – المصدر sportsbrief
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