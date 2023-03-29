أرقام مميزة لـ ميسي مع منتخب الأرجنتين

خطف النجم ليونيل ميسي الأنظار خلال مواجهة كوراساو، ليصل إلى الهدف رقم 100 في مسيرته مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم.

فوز منتخب الأرجنتين

ولعب منتخب الأرجنتين ضد كوراساو وديًا، على ملعب يونيكو مادري دي سيوداديس، وفاز التانغو بسبعة أهداف دون رد، سجلهم ليونيل هاتريك، نيكولاس جونزاليس، إنزو فرنانديز، أنخيل دي ماريا وجونزالو مونتييل.

مسيرة التألق لميسي

وشهدت المباراة الودية تألقًا لافتًا من ميسي، حيث نجح في تسجيل هاتريك ليصل إلى الهدف رقم 102 في مسيرته الدولية، كما أنه يحمل الرقم القياسي لعدد المشاركات مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم برصيد 173 مباراة.

وكان ميسي قد أحرز 7 أهداف في مشواره مع منتخب الأرجنتين نحو التتويج بلقب كأس العالم 2022، كما ساهم في حصوله على لقب كوبا أمريكا في عام 2021.

ويعود أول هدف سجله ليونيل مع الأرجنتين إلى ودية كرواتيا في مارس 2006، في المباراة التي خسرها التانغو بنتيجة 3\2، فيما يُعد منتخب بوليفيا هو الأكثر استقبالًا للأهداف منه برصيد 8 أهداف، يليه الإكوادور وأوروغواي بـ6 أهداف.

وبعيدًا عن المواجهات الودية، نجح ميسي في تسجيل 28 من أهداف منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في تصفيات كأس العالم، و13 هدفًا خلال مشاركاته في كوبا أمريكا والمونديال.