أرقام نونو سانتو تدعمه لتدريب الأخضر

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يُقدم الاتحاد مستوى مميزًا مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، ما دفع الجماهير للمطالبة بالتعاقد معه لتدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.
وكان اتحاد الكرة السعودي قد أعلن بالأمس عن موافقته على استقالة هيرفي رينارد، بعدما قرر برغبته عدم استكمال المدة المتبقية في عقده، مشيرًا في بيان رسمي إلى تسوية الإجراءات القانونية بين الطرفين لإنهاء العقد.
وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع خبر رحيل رينارد، وطالبوا باستقدام مدرب الاتحاد، وأشادوا بقدراته الفنية والتكتيكية، ليصبح اسم نونو سانتو ضمن قائمة الأكثر تداولًا، اليوم الأربعاء.
وقال الإعلامي محمد العنزي: “المعلومة تكسب دائماً.. قبل 3 أيام ووفقاً لتقارير أجنبية أكدت أن هيرفي رينارد راحل.. وأن ربط هذه الأنباء بما يحدث منه ميدانياً دليل واضح، الآن أتمنى الاتحاد السعودي يأخذ بمقترحي مباشرة، نونو سانتو المدرب المناسب، لامجال لتضييع الوقت”.
وعلق الإعلامي متعب بن عبدالله الحربي: “أفضل حل للمنتخب التعاقد مع هذا المدرب خصوصاً أنه لا يرغب بأن يستمر مع ناديه، سانتو حل أفضل إذا لم يتم التعاقد مع سعد الشهري من أجل المنتخب السعودي”، وكتب الكوتش عمار: “أفضل خيار لتدريب المنتخب نونو سانتو.. تتفقوا معاي؟”.
وخطف الاتحاد الأنظار هذا الموسم، حيث ينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة بعد مرور 21 جولة، ونجح في حصد لقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه.
ويُعد الاتحاد مع نونو سانتو هو الأقوى دفاعيًّا في دوري روشن السعودي، حيث اهتزت شباكه 7 مرات فقط، ونجح في تسجيل 40 هدفًا، ليحتل المركز الثالث في قائمة الأقوى هجوميًّا، كما تأهل لنصف نهائي كأس الملك.