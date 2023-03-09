أرقام هامة في نتائج الربع الرابع للميزانية

شهدت الميزانية العامة للمملكة، نتائج مميزة في الربع الرابع من السنة المالية للعام الماضي 2022، حيث سجلت أرقامًا هامة ما يعكس التطور في السياسات التي أدت إلى ذلك.

ارتفاع الإيرادات

وكان من أبرز هذه الأرقام، زيادة إجمالي الإيرادات إلى 317.971 مليار ريال، وذلك بارتفاع بنسبة 18% عما حققه خلال الربع الرابع من العام 2021م، والذي بلغ فيه 269.238 مليار ريال.

كما بلغت الإيرادات غير النفطية للربع الرابع لعام 2022م، 123.786 مليار ريال، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 19% مقارنةً بما كانت عليه في الربع الرابع من العام 2021م الذي بلغت فيه 103.748 مليار ريال، ويرجع السبب في ذلك إلى تعافي النشاط الاقتصادي إضافة إلى الجهود والمبادرات التي قامت بها الحكومة.

فيما حققت الإيرادات النفطية خلال الربع الرابع من عام 2022، 194.186 مليار ريال مسجلةً ارتفاعاً مقارنةً بالربع الرابع من العام 2021م، والذي بلغت فيه 165.490 مليار ريال، حيث ارتفعت بنسبة 17% مدفوعةً بارتفاع أسعار النفط.

أما إجمالي المصروفات للربع الرابع فقد بلغ 363.658 مليار ريال مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 8% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2021م، والذي بلغ فيه 337.313 مليار ريال.

تحقيق فائض

وقد شهد الربع الأول والثاني والثالث من العام الماضي تحقيق فائض بلغ 57.491 مليار ريال و77.907 مليار ريال و14.143 مليار ريال على التوالي، بينما سجل الربع الرابع للعام ذاته عجزًا بلغ 45.686 مليار ريال، وسجل إجمالي الفائض حتى بنهاية الربع الرابع 103.855 مليار ريال.

كما سجل إجمالي الدين العام حتى نهاية الربع الرابع من عام 2022 حوالي 990.084 مليار ريال، منها 614.956 مليار ريال دينًا داخليًا، و375.128 مليار ريال دينًا خارجيًا.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، أكد في وقت سابق، أن ميزانية المملكة شهدت تحسنًا، قائلًا لـ”المواطن” إن “الإيرادات النفطية نحمد الله تعالى كل يوم على ما أنعم على هذا البلد من خيرات يتم استغلالها بكفاءة عالية”، موضحًا أن الإيرادات النفطية كان لها دور، مع السياسات والإصلاحات الهيكلية التي تمت خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية والتي كان لها دور في تخفيف حدة التذبذبات في الإيرادات.