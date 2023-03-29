أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في 3 سنوات و206 أيام

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حقق المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني السابق للمنتخب السعودي، أرقامًا جيدة مع الأخضر خلال 3 سنوات و206 أيام، تولى فيهم مسؤولية تدريب الأخضر منذ يوليو من عام 2019 حتى مارس 2023.
بعد رحيله.. مسيرة #رينارد مع #المنتخب_السعودي@Yalmisehal@Herve_Renard_HR#المواطن_الرياضي #الأخضر pic.twitter.com/feCT1hahGA
— المواطن الرياضي (@Almowaten_sport) March 29, 2023
المدرب رينارد خاض مع الأخضر 21 مباراة ما بين ودية ورسمية حقق الفوز في 14 منهم وتعادل 4 مرات وخسر 3 مرات، وسجّل الأخضر تحت قيادته 37 هدفًا وسكنت شباكه 15 هدفًا.
واحتل الأخضر مع رينارد المركز الرابع في المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022 بقطر، حيث فاز على منتخب الأرجنتين وخسر من منتخبي بولندا والمكسيك.
وكان ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، كشف كواليس رحيل المدرب هيرفي رينارد عن قيادة المنتخب السعودي الأول بعد نهاية مباراة بوليفيا الودية.
وتحدث المسحل لـ قناة SSC قائلًا: “المدرب الفرنسي كان وصله عرض من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لتدريب منتخب فرنسا للسيدات، نتوجه بالشكر له فقد ساهم في صعود الأخضر من التصنيف رقم 70 إلى التصنيف رقم في الفيفا، ولا نستطيع إجباره على البقاء”.
وأضاف المسحل: “رينارد كان أبلغني برغبته في الرحيل عن الأخضر قبل 4 أيام من بدء معسكر جدة، وطلبت منه التفكير جيدًا قبل أن يتخذ قراره النهائي وهو أبلغني بأنه مُصر على الرحيل”.