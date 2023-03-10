أزمة لـ بول بوجبا في يوفنتوس

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يواجه اللاعب الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس الإيطالي، أزمة مع فريقه وذلك بعد استبعاده من مباراة فرايبورج الألماني أمس في ذهاب دور الـ16 في بطولة الدوري الأوروبي.
وكان المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري مدرب البيانكونيري قرر استبعاد بوجبا صاحب الـ29 عامًا من مواجهة فرايبورج لأسباب تأديبية حيث تأخر اللاعب الفرنسي في الوصول إلى اجتماع فريقه قبل المباراة بيوم، مما أغضب أليجري وجعله يقرر استبعاد اللاعب.
ويواجه بوجبا خطر الاستبعاد من بقية مباريات اليوفي حتى نهاية الموسم، خاصة أنه لم يشارك بصورة مكثفة مع الفريق منذ انضمامه في يوليو الماضي قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث منعته الإصابة من الانتظام في صفوف الفريق الإيطالي مع بداية الموسم الحالي.
يذكر أن بوجبا وبسبب الإصابة، لم يشارك أيضًا مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2022 في قطر.
وكان يوفنتوس، نجح في الفوز على فرايبورج بهدف دون رد أمس في ذهاب ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي، حيث أُقيمت المباراة على ملعب أليانز ستاديوم في مدينة تورينو الإيطالية.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني، تمكن الأرجنتيني أنخل دي ماريا ومن ضربة رأسية متقنة من إحراز الهدف الوحيد لليوفي في الدقيقة الـ54.
وحافظ اليوفي على الفوز ليفوز بهدف دون رد، قبل مباراة العودة التي تُقام مساء الخميس المقبل في ألمانيا، كما يستعد اليوفي لمواجهة نادي سامبدوريا مساء بعد غدٍ الأحد في الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإيطالي.