أسامة المرمش بديلًا لـ نواف العقيدي في معسكر المنتخب السعودي

أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم استدعاء الحارس أسامة المرمش حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد لمعسكر المنتخب، بدلًا من نواف العقيدي حارس مرمى النصر.

وجاء استدعاء المرمش بعد إصابة نواف العقيدي، ليتأكد غيابه عن مواجهتي فنزويلا وبوليفيا الوديتين.

استعدادات المنتخب السعودي

وبالأمس، انتظم لاعبو الأخضر، في مقر المعسكر المقام في جدة خلال الفترة ( 20 – 28 ) من شهر مارس الجاري، ويأتي المعسكر متزامنًا مع أيام الفيفا في شهر مارس 2023 .

وسيخوض المنتخب السعودي خلال معسكره في جدة مباراتين وديتين، حيث سيواجه في المباراة الأولى منتخب فنزويلا يوم 24 مارس، وسيواجه في مباراته الثانية منتخب بوليفيا يوم 28 من ذات الشهر، حيث تقام كلا المباراتين على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على استاد الأمير عبدالله الفيصل، تحت إشراف المدير الفني رينارد، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية متنوعة.

على صعيد متصل، اكتفى الثنائي سالم الدوسري، حسان التمبكتي بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي، فيما لم يشارك نواف العقيدي في الحصة التدريبية لشعوره بآلام في الظهر.