أسباب أزمة البصل العالمية

أثارت أزمة البصل العالمية جدلًا واسعاً في الكثير من بلدان العالم، بعدما تجاوزت أسعاره اللحوم، لتصل إلى 13 دولارًا في بعض المناطق.

أغلى من اللحوم

وأشارت صحيفة “فزغلياد” الروسية، إلى الأسباب التي جعلت سعر البصل أغلى من أسعار اللحوم في بعض البلدان هذا العام.

ومنذ شهر، لاحظت وكالة بلومبرج أن سعر التجزئة للبصل في الفلبين ارتفع إلى 12 دولارًا للكيلوجرام الواحد ، بينما اليوم يتجاوز بالفعل 13 دولارًا، وهذا أغلى، ليس فقط من الخضراوات الأخرى، بل ومن اللحوم. وفي الإمارات أيضا، البصل ليس رخيصًا، حيث يعادل حوالي خمسة دولارات للكيلو جرام. ولا يزال من الممكن فهم هذا، فبعد كل شيء، الشرق الأوسط ليس أفضل منطقة للزراعة، والبلدان هناك تستورد نسبة كبيرة من الغذاء.

أسباب ارتفاعات البصل

وقالت الصحيفة الروسية إنه بالتزامن مع ذلك، تمتعت كازاخستان بوضع جيد، وقد فرضت في نهاية شهر يناير حظراً لمدة ثلاثة أشهر على تصدير البصل.

وأضافت: للأسف، فإن الطلب المتزايد على البصل في العالم لا يتحدد فقط من خلال طوفان العام الماضي في باكستان، التي تشغل المركز السابع، بنسبة 3.7٪ من صادرات البصل العالمية. ولكن هناك العديد من دول الاتحاد الأوروبي من بين أكبر موردي البصل للسوق العالمية. بالمجمل، من بين أكبر 15 دولة مصدرة في العام 2021، تغطي دول الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 30٪ من الإمدادات إلى السوق العالمية. وبصلهم لم يضربه الصقيع والفيضانات، إنما عوامل أخرى.

أزمة أوكرانيا

ويعد السبب الأول، هو جفاف العام الماضي في البلدان الأوروبية، والذي اعترف الخبراء بأنه الأقوى منذ 500 عام؛ والثاني، كانت الغلة الأقل، وزادت تكاليف الإنتاج: أزمة الوقود والطاقة، وارتفاع أسعار الأسمدة وتكاليف الخدمات اللوجستية.

وكان السبب الثالث، هو الأزمة الأوكرانية. ففي حين أنتجت أوروبا بأكملها العام الماضي 6.3 مليون طن من البصل، فإن أوكرانيا وحدها تنتج، منذ منتصف العام 2010 حتى الوقت الحاضر بمتوسط ​​مليون طن سنويًا. وفي العام 2022، بلغ إنتاج أوكرانيا ما يزيد قليلاً عن 700 ألف طن.

وأكد الصحيفة الروسية أن الأزمة الأوكرانية لم تنته بعد. وبعد إحلال السلام، لن يتعافى إنتاج المحاصيل مباشرة: ستظل الحقول على جانبي الحدود الجديدة بحاجة إلى تطهير. بالإضافة إلى ذلك، من الواضح أن تغير المناخ يؤدي إلى زيادة الانحرافات المناخية. من المرجح أن تحدث حالات جفاف وفيضانات بشكل متكرر. في غضون ذلك، يتزايد عدد سكان العالم.