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أحد الباعة شرح طريقة تجهيزه للأكل

أسعار الجراد تتجاوز الـ 700 ريال في سوق بريدة

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٣ مساءً
أسعار الجراد تتجاوز الـ 700 ريال في سوق بريدة
المواطن - فريق التحرير

وثق مقطع فيديو أسعار الجراد في سوق بريدة، حيث تجاوزت الـ 700 ريال.

وقال أحد البائعين، في لقاء مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية: إن سعر كيس الجراد وصل إلى 700 ريال، و370 و270، و130، و80 ريالًا.

طريقة تجهيزه الجراد للأكل

وأضاف: أنه تم تخفيض أسعار أكياس الجراد الصغيرة، من 50 إلى 20 ريالًا، ومن من 40 إلى 15 ريالًا.

من جانب آخر، قدم البائع طريقة إعداد الجراد للأكل، حيث قطع رأسه في البداية، ثم الأجنحة وبعدها الأرجل.

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