أسعار الجراد تتجاوز الـ 700 ريال في سوق بريدة

وثق مقطع فيديو أسعار الجراد في سوق بريدة، حيث تجاوزت الـ 700 ريال.

فيديو | سوق بريدة يستقبل الجراد بالبيع.. والأسعار تتجاوز 700 ريال pic.twitter.com/cHJfxzDukE — الراصد (@alraasd) March 2, 2023

وقال أحد البائعين، في لقاء مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية: إن سعر كيس الجراد وصل إلى 700 ريال، و370 و270، و130، و80 ريالًا.

طريقة تجهيزه الجراد للأكل

وأضاف: أنه تم تخفيض أسعار أكياس الجراد الصغيرة، من 50 إلى 20 ريالًا، ومن من 40 إلى 15 ريالًا.

من جانب آخر، قدم البائع طريقة إعداد الجراد للأكل، حيث قطع رأسه في البداية، ثم الأجنحة وبعدها الأرجل.