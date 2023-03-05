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سعر الطن من حديد الراجحي 2783 ريالًا

أسعار الحديد اليوم في الرياض

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٢ مساءً
أسعار الحديد اليوم في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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رصدت قناة الإخبارية، أسعار الحديد، اليوم في الرياض، حيث بلغ حديد سابك 2818 ريالًا للطن، فيما بلغ سعر الطن من حديد الراجحي 2783 ريالًا.

أسعار الحديد

وبحسب التقرير، وصل سعر حديد الاتفاق إلى 2749 ريالًا للطن، وبلغ سعر حديد بن دعجم 2749.

فيما وصل سعر حديد السد لـ 2700 ريال للطن، ووصل حديد الوطني لـ 2680 ريالًا.

وبلغ سعر الحديد 8 ملم 3047، فيما وصل سعر الحديد 10 ملم لـ 3105 ريالات للطن.

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