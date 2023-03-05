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رصدت قناة الإخبارية، أسعار الحديد، اليوم في الرياض، حيث بلغ حديد سابك 2818 ريالًا للطن، فيما بلغ سعر الطن من حديد الراجحي 2783 ريالًا.
فيديو | أسعار الحديد في الرياض ليوم الأحد 5 مارس 2023#البورصة_العقارية #الإخبارية pic.twitter.com/RvNFeSiBb1
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) March 5, 2023
وبحسب التقرير، وصل سعر حديد الاتفاق إلى 2749 ريالًا للطن، وبلغ سعر حديد بن دعجم 2749.
فيما وصل سعر حديد السد لـ 2700 ريال للطن، ووصل حديد الوطني لـ 2680 ريالًا.
وبلغ سعر الحديد 8 ملم 3047، فيما وصل سعر الحديد 10 ملم لـ 3105 ريالات للطن.