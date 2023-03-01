الثقة في محيط العمل الأهم والأخطر في حياة الإنسان 12 فحصاً ميدانياً ومخبرياً لجودة التمور بالمسجد الحرام هيئة الصحة العامة “وقاية” تعلن عن وظائف للجنسين حصيلة ضحايا زلزال تركيا ترتفع لـ 51 ألف قتيل انتهاء المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة اليوم مدير الإف بي آي يحسم جدل نشأة كورونا وفاة طفل صعقاً بالكهرباء في حفر الباطن الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف إدارية أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم أسباب أزمة البصل العالمية
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 3٫97524 مقابل الريال الواحد 0٫25157
الدولار: 3٫75270 مقابل الريال الواحد 0٫26647
درهم إماراتي: 1٫02167 مقابل الريال الواحد 0٫97879
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫71190
دينار أردني: 5٫29003 مقابل الريال الواحد 0٫18904
دينار كويتي:12٫22400 مقابل الريال الواحد 0٫08181
دينار بحريني: 9٫95289 مقابل الريال الواحد 0٫10048
الريال القطري:1٫03068 مقابل الريال الواحد 0٫97023
الدرهم المغربي: 0٫36041 مقابل الريال الواحد 2٫77722
الجنيه المصري: 0٫12254 مقابل الريال الواحد 8٫16065