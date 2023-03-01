تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 3٫97524 مقابل الريال الواحد 0٫25157

الدولار: 3٫75270 مقابل الريال الواحد 0٫26647

درهم إماراتي: 1٫02167 مقابل الريال الواحد 0٫97879

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫71190

دينار أردني: 5٫29003 مقابل الريال الواحد 0٫18904

دينار كويتي:12٫22400 مقابل الريال الواحد 0٫08181

دينار بحريني: 9٫95289 مقابل الريال الواحد 0٫10048

الريال القطري:1٫03068 مقابل الريال الواحد 0٫97023

الدرهم المغربي: 0٫36041 مقابل الريال الواحد 2٫77722

الجنيه المصري: 0٫12254 مقابل الريال الواحد 8٫16065