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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٢ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

العملات الأجنبية

اليورو: 3٫99486 مقابل الريال الواحد 0٫25032

الدولار: 3٫75252 مقابل الريال الواحد 0٫26649

درهم إماراتي: 1٫02162 مقابل الريال الواحد 0٫97884

ريال يمني:0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫70182

دينار أردني:5٫28978 مقابل الريال الواحد 0٫18905

دينار كويتي:12٫22511 مقابل الريال الواحد 0٫08180

دينار بحريني:9٫95460 مقابل الريال الواحد 0٫10046

الريال القطري:1٫03063 مقابل الريال الواحد 0٫97028

الدرهم المغربي: 0٫36199 مقابل الريال الواحد 2٫76513

الجنيه المصري:0٫12249 مقابل الريال الواحد 8٫16376

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