تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 3٫99700 مقابل الريال الواحد 0٫25019

الدولار: 3٫75288 مقابل الريال الواحد 0٫26646

درهم إماراتي:1٫02172 مقابل الريال الواحد 0٫97874

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫69544

دينار أردني:5٫29028 مقابل الريال الواحد 0٫18903

دينار كويتي: 12٫22516 مقابل الريال الواحد 0٫08180

دينار بحريني:9٫96970 مقابل الريال الواحد 0٫10031

الريال القطري: 1٫03073 مقابل الريال الواحد 0٫97019

الدرهم المغربي:0٫36134 مقابل الريال الواحد 2٫76747

الجنيه المصري:0٫12215 مقابل الريال الواحد 8٫18638

الريال القطري، الجنيه المصري، دينار أردني، درهم إماراتي