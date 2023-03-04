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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 3٫99700 مقابل الريال الواحد 0٫25019
الدولار: 3٫75288 مقابل الريال الواحد 0٫26646
درهم إماراتي:1٫02172 مقابل الريال الواحد 0٫97874
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫69544
دينار أردني:5٫29028 مقابل الريال الواحد 0٫18903
دينار كويتي: 12٫22516 مقابل الريال الواحد 0٫08180
دينار بحريني:9٫96970 مقابل الريال الواحد 0٫10031
الريال القطري: 1٫03073 مقابل الريال الواحد 0٫97019
الدرهم المغربي:0٫36134 مقابل الريال الواحد 2٫76747
الجنيه المصري:0٫12215 مقابل الريال الواحد 8٫18638
الريال القطري، الجنيه المصري، دينار أردني، درهم إماراتي