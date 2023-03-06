السعودية تفوز بالمركز الأول في مسابقة أطباء زمالة القلب الأمريكية انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 195 ريالاً للجرام أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم 3 متسولين في المنطقة الشرقية بقبضة الأمن الاحتلال الإسرائيلي يغلق معابر الضفة وغزة أمطار رعدية ورياح نشطة على معظم المناطق توقعات بـ أمطار متفاوتة وبرد على عدة مناطق مدرب ليفربول يُحذر رغم الفوز بسباعية القناة الناقلة لـ مباراة نادي الزمالك ضد الترجي البخاخات الثلجية قد تتسبب باشتعال السيارة
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 3٫99585 مقابل الريال الواحد 0٫25026
الدولار: 3٫75310 مقابل الريال الواحد 0٫26645
درهم إماراتي: 1٫02178 مقابل الريال الواحد 0٫97868
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫69153
دينار أردني: 5٫29059 مقابل الريال الواحد 0٫18902
دينار كويتي: 12٫22977 مقابل الريال الواحد 0٫08179
دينار بحريني: 9٫95877 مقابل الريال الواحد 0٫10042
الريال القطري: 1٫03079 مقابل الريال الواحد 0٫97013
الدرهم المغربي: 0٫36219 مقابل الريال الواحد 2٫76359
الجنيه المصري: 0٫12212 مقابل الريال الواحد 8٫18882