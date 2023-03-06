تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 3٫99585 مقابل الريال الواحد 0٫25026

الدولار: 3٫75310 مقابل الريال الواحد 0٫26645

درهم إماراتي: 1٫02178 مقابل الريال الواحد 0٫97868

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫69153

دينار أردني: 5٫29059 مقابل الريال الواحد 0٫18902

دينار كويتي: 12٫22977 مقابل الريال الواحد 0٫08179

دينار بحريني: 9٫95877 مقابل الريال الواحد 0٫10042

الريال القطري: 1٫03079 مقابل الريال الواحد 0٫97013

الدرهم المغربي: 0٫36219 مقابل الريال الواحد 2٫76359

الجنيه المصري: 0٫12212 مقابل الريال الواحد 8٫18882