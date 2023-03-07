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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫01151 مقابل الريال الواحد 0٫24929
الدولار: 3٫75311 مقابل الريال الواحد 0٫26645
درهم إماراتي: 1٫02178 مقابل الريال الواحد 0٫97868
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫69136
دينار أردني: 5٫29061 مقابل الريال الواحد 0٫18902
دينار كويتي:12٫23489 مقابل الريال الواحد 0٫08174
دينار بحريني:9٫95467 مقابل الريال الواحد 0٫10046
الريال القطري: 1٫03079 مقابل الريال الواحد 0٫97013
الدرهم المغربي: 0٫36210 مقابل الريال الواحد2٫76426
الجنيه المصري: 0٫12174 مقابل الريال الواحد 8٫21455