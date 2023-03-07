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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٠ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

العملات الأجنبية

اليورو: 4٫01151 مقابل الريال الواحد 0٫24929

الدولار: 3٫75311 مقابل الريال الواحد 0٫26645

درهم إماراتي: 1٫02178 مقابل الريال الواحد 0٫97868

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫69136

دينار أردني: 5٫29061 مقابل الريال الواحد 0٫18902

دينار كويتي:12٫23489 مقابل الريال الواحد 0٫08174

دينار بحريني:9٫95467 مقابل الريال الواحد 0٫10046

الريال القطري: 1٫03079 مقابل الريال الواحد 0٫97013

الدرهم المغربي: 0٫36210 مقابل الريال الواحد2٫76426

الجنيه المصري: 0٫12174 مقابل الريال الواحد 8٫21455

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