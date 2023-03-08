تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 3٫95203 مقابل الريال الواحد 0٫25303

الدولار: 3٫75373 مقابل الريال الواحد 0٫26640

درهم إماراتي: 1٫02195 مقابل الريال الواحد 0٫97852

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫69375

دينار أردني: 5٫29147 مقابل الريال الواحد 0٫18899

دينار كويتي:12٫21509 مقابل الريال الواحد 0٫08187

دينار بحريني:9٫95649 مقابل الريال الواحد 0٫10044

الريال القطري:1٫03096 مقابل الريال الواحد 0٫96997

الدرهم المغربي: 0٫35720 مقابل الريال الواحد 2٫80219

الجنيه المصري:0٫12176 مقابل الريال الواحد 8٫21312