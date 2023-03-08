جامعة الإمام تعلن موعد القبول في برامج الدراسات العليا 1000 حالة تسمم بين الفتيات بمدارس إيران أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم هدف يعلن تقديم 2585 فرصة تدريبية عبر تمهير تمديد المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة لمدة عام اصطدام طائرتين إيطاليتين في الجو ومقتل طيارين انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 190 ريالاً للجرام توقعات بهطول أمطار متفاوتة وحبات برد على عدة مناطق مدني حائل يخمد حريقًا نشب في شقة سكنية تركي بن طلال ينصف مواطنًا شرح مظلمته في تغريدة
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 3٫95203 مقابل الريال الواحد 0٫25303
الدولار: 3٫75373 مقابل الريال الواحد 0٫26640
درهم إماراتي: 1٫02195 مقابل الريال الواحد 0٫97852
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫69375
دينار أردني: 5٫29147 مقابل الريال الواحد 0٫18899
دينار كويتي:12٫21509 مقابل الريال الواحد 0٫08187
دينار بحريني:9٫95649 مقابل الريال الواحد 0٫10044
الريال القطري:1٫03096 مقابل الريال الواحد 0٫96997
الدرهم المغربي: 0٫35720 مقابل الريال الواحد 2٫80219
الجنيه المصري:0٫12176 مقابل الريال الواحد 8٫21312