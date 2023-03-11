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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠١ مساءً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 4٫00038 مقابل الريال الواحد 0٫24995

الدولار: 3٫75393 مقابل الريال الواحد 0٫26639

درهم إماراتي: 1٫02213 مقابل الريال الواحد 0٫97835

ريال يمني: 0٫01500 مقابل الريال الواحد 66٫68345

دينار أردني:5٫29176 مقابل الريال الواحد 0٫18898

دينار كويتي:12٫22938 مقابل الريال الواحد 0٫08177

دينار بحريني:9٫95507 مقابل الريال الواحد 0٫10046

الريال القطري:1٫03102 مقابل الريال الواحد 0٫96992

الدرهم المغربي: 0٫36350 مقابل الريال الواحد 2٫75364

الجنيه المصري: 0٫12208 مقابل الريال الواحد 8٫19116

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