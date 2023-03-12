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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫00184 مقابل الريال الواحد 0٫24988
الدولار: 3٫75493 مقابل الريال الواحد 0٫26632
درهم إماراتي: 1٫02239 مقابل الريال الواحد 0٫97810
ريال يمني: 0٫01500 مقابل الريال الواحد 66٫66569
دينار أردني: 5٫29317 مقابل الريال الواحد 0٫18892
دينار كويتي: 12٫22981 مقابل الريال الواحد 0٫08175
دينار بحريني:9٫95772 مقابل الريال الواحد 0٫10043
الريال القطري:1٫03129 مقابل الريال الواحد 0٫96966
الدرهم المغربي: 0٫36350 مقابل الريال الواحد 2٫75369
الجنيه المصري: 0٫12212 مقابل الريال الواحد 8٫18898