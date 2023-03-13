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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫02615 مقابل الريال الواحد 0٫24837
الدولار: 3٫75430 مقابل الريال الواحد 0٫26636
درهم إماراتي: 1٫02222 مقابل الريال الواحد 0٫97826
ريال يمني:0٫01500 مقابل الريال الواحد 66٫67687
دينار أردني:5٫29228 مقابل الريال الواحد 0٫18896
دينار كويتي: 12٫25867 مقابل الريال الواحد 0٫08176
دينار بحريني:9٫98126 مقابل الريال الواحد 0٫10019
الريال القطري: 1٫03112 مقابل الريال الواحد 0٫96982
الدرهم المغربي: 0٫36344 مقابل الريال الواحد 2٫75415
الجنيه المصري:0٫12242 مقابل الريال الواحد 8٫16872