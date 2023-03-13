تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 4٫02615 مقابل الريال الواحد 0٫24837

الدولار: 3٫75430 مقابل الريال الواحد 0٫26636

درهم إماراتي: 1٫02222 مقابل الريال الواحد 0٫97826

ريال يمني:0٫01500 مقابل الريال الواحد 66٫67687

دينار أردني:5٫29228 مقابل الريال الواحد 0٫18896

دينار كويتي: 12٫25867 مقابل الريال الواحد 0٫08176

دينار بحريني:9٫98126 مقابل الريال الواحد 0٫10019

الريال القطري: 1٫03112 مقابل الريال الواحد 0٫96982

الدرهم المغربي: 0٫36344 مقابل الريال الواحد 2٫75415

الجنيه المصري:0٫12242 مقابل الريال الواحد 8٫16872