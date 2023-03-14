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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫01749 مقابل الريال الواحد 0٫24885
الدولار: 3٫75422 مقابل الريال الواحد 0٫26637
درهم إماراتي: 1٫02211 مقابل الريال الواحد 0٫97837
ريال يمني: 0٫01500 مقابل الريال الواحد 66٫67162
دينار أردني: 5٫29217 مقابل الريال الواحد 0٫18896
دينار كويتي: 12٫24792 مقابل الريال الواحد 0٫08165
دينار بحريني:9٫95942 مقابل الريال الواحد 0٫10041
الريال القطري: 1٫03095 مقابل الريال الواحد 0٫96997
الدرهم المغربي:0٫36124 مقابل الريال الواحد 2٫76822
الجنيه المصري: 0٫12148 مقابل الريال الواحد 8٫23151