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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫03831 مقابل الريال الواحد 0٫24764
الدولار: 3٫75500 مقابل الريال الواحد 0٫26631
درهم إماراتي:1٫02235 مقابل الريال الواحد 0٫97814
ريال يمني:0٫01500 مقابل الريال الواحد 66٫65788
دينار أردني: 5٫29326 مقابل الريال الواحد 0٫18892
دينار كويتي: 12٫24360 مقابل الريال الواحد 0٫08168
دينار بحريني:9٫95924 مقابل الريال الواحد 0٫10041
الريال القطري: 1٫03131 مقابل الريال الواحد 0٫96964
الدرهم المغربي: 0٫36099 مقابل الريال الواحد 2٫77273
الجنيه المصري: 0٫12153 مقابل الريال الواحد 8٫22912