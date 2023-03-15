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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٧ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 4٫03831 مقابل الريال الواحد 0٫24764

الدولار: 3٫75500 مقابل الريال الواحد 0٫26631

درهم إماراتي:1٫02235 مقابل الريال الواحد 0٫97814

ريال يمني:0٫01500 مقابل الريال الواحد 66٫65788

دينار أردني: 5٫29326 مقابل الريال الواحد 0٫18892

دينار كويتي: 12٫24360 مقابل الريال الواحد 0٫08168

دينار بحريني:9٫95924 مقابل الريال الواحد 0٫10041

الريال القطري: 1٫03131 مقابل الريال الواحد 0٫96964

الدرهم المغربي: 0٫36099 مقابل الريال الواحد 2٫77273

الجنيه المصري: 0٫12153 مقابل الريال الواحد 8٫22912

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