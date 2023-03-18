أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫04961 مقابل الريال الواحد 0٫24759
الدولار: 3٫75642 مقابل الريال الواحد 0٫26621
درهم إماراتي: 1٫02280 مقابل الريال الواحد 0٫97771
ريال يمني: 0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫63263
دينار أردني: 5٫29154 مقابل الريال الواحد 0٫18898
دينار كويتي: 12٫24147 مقابل الريال الواحد 0٫08169
دينار بحريني: 9٫97489 مقابل الريال الواحد 0٫10026
الريال القطري: 1٫03170 مقابل الريال الواحد 0٫96927
الدرهم المغربي: 0٫36440 مقابل الريال الواحد 2٫76181
الجنيه المصري: 0٫12325 مقابل الريال الواحد 8٫11363