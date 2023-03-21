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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٧ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية، بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 4٫02573 مقابل الريال الواحد 0٫24840

الدولار:3٫75601 مقابل الريال الواحد 0٫26624

درهم إماراتي: 1٫02266 مقابل الريال الواحد 0٫97785

ريال يمني:0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫63992

دينار أردني: 5٫29469 مقابل الريال الواحد 0٫18887

دينار كويتي: 12٫25289 مقابل الريال الواحد 0٫08162

دينار بحريني:9٫96154 مقابل الريال الواحد 0٫10039

الريال القطري: 1٫03159 مقابل الريال الواحد 0٫96938

الدرهم المغربي:0٫36331 مقابل الريال الواحد 2٫75507

الجنيه المصري: 0٫12154 مقابل الريال الواحد 8٫22781

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