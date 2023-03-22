تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 4٫04664 مقابل الريال الواحد 0٫24712

الدولار:3٫75713 مقابل الريال الواحد 0٫26616

درهم إماراتي: 1٫02296 مقابل الريال الواحد 0٫97755

ريال يمني:0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫62000

دينار أردني: 5٫29627 مقابل الريال الواحد 0٫18881

دينار كويتي:12٫25562 مقابل الريال الواحد 0٫08160

دينار بحريني: 9٫96550 مقابل الريال الواحد 0٫10035

الريال القطري: 1٫03190 مقابل الريال الواحد 0٫96909

الدرهم المغربي:0٫36560 مقابل الريال الواحد 2٫73778

الجنيه المصري: 0٫12159 مقابل الريال الواحد 8٫22407