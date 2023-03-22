شخص يحرق مُصلياً بعد خروجه من المسجد في إنجلترا استمرار الأجواء الباردة على معظم مناطق المملكة أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم مدني المدينة المنورة يخمد حريقًا اندلع في غرفة بمبنى سكني 25 ألف طالب ضمن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204 ريالات طقس مستقر على معظم المناطق ورياح نشطة بالشرقية فئران بحجم القطط تغزو شوارع بريطانيا تدشين ديوانية الأعمال لخدمة قطاع الأعمال وأصحاب المشاريع في حفر الباطن وفاة وإصابة 13 شخصًا بحمى ماربورج في تنزانيا
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫04664 مقابل الريال الواحد 0٫24712
الدولار:3٫75713 مقابل الريال الواحد 0٫26616
درهم إماراتي: 1٫02296 مقابل الريال الواحد 0٫97755
ريال يمني:0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫62000
دينار أردني: 5٫29627 مقابل الريال الواحد 0٫18881
دينار كويتي:12٫25562 مقابل الريال الواحد 0٫08160
دينار بحريني: 9٫96550 مقابل الريال الواحد 0٫10035
الريال القطري: 1٫03190 مقابل الريال الواحد 0٫96909
الدرهم المغربي:0٫36560 مقابل الريال الواحد 2٫73778
الجنيه المصري: 0٫12159 مقابل الريال الواحد 8٫22407