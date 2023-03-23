تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس أول أيام رمضان، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

العملات الأجنبية

اليورو: 4٫09250 مقابل الريال الواحد 0٫24433

الدولار: 3٫75606 مقابل الريال الواحد 0٫26624

درهم إماراتي:1٫02264 مقابل الريال الواحد 0٫97786

ريال يمني:0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫63892

دينار أردني:5٫29104 مقابل الريال الواحد 0٫18900

دينار كويتي: 12٫27075 مقابل الريال الواحد 0٫08150

دينار بحريني:9٫95949 مقابل الريال الواحد 0٫10041

الريال القطري: 1٫03160 مقابل الريال الواحد 0٫96937

الدرهم المغربي: 0٫36550 مقابل الريال الواحد

الجنيه المصري: 0٫12153 مقابل الريال الواحد 8٫22811