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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫06179 مقابل الريال الواحد 0٫24622
الدولار: 3٫75581 مقابل الريال الواحد 0٫26625
درهم إماراتي:1٫02266 مقابل الريال الواحد 0٫97785
ريال يمني: 0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫64350
دينار أردني: 5٫29440 مقابل الريال الواحد 0٫18888
دينار كويتي: 12٫25822 مقابل الريال الواحد 0٫08158
دينار بحريني:9٫95959 مقابل الريال الواحد 0٫10041
الريال القطري:1٫03146 مقابل الريال الواحد 0٫96950
الدرهم المغربي:0٫36597 مقابل الريال الواحد 2٫73244
الجنيه المصري: 0٫12157 مقابل الريال الواحد 8٫22615