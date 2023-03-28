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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٠ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 4٫06179 مقابل الريال الواحد 0٫24622

الدولار: 3٫75581 مقابل الريال الواحد 0٫26625

درهم إماراتي:1٫02266 مقابل الريال الواحد 0٫97785

ريال يمني: 0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫64350

دينار أردني: 5٫29440 مقابل الريال الواحد 0٫18888

دينار كويتي: 12٫25822 مقابل الريال الواحد 0٫08158

دينار بحريني:9٫95959 مقابل الريال الواحد 0٫10041

الريال القطري:1٫03146 مقابل الريال الواحد 0٫96950

الدرهم المغربي:0٫36597 مقابل الريال الواحد 2٫73244

الجنيه المصري: 0٫12157 مقابل الريال الواحد 8٫22615

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