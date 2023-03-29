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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥١ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

العملات الأجنبية

اليورو: 4٫07177 مقابل الريال الواحد 0٫24558

الدولار: 3٫75555 مقابل الريال الواحد 0٫26627

درهم إماراتي: 1٫02250 مقابل الريال الواحد 0٫97799

ريال يمني: 0٫01500 مقابل الريال الواحد 66٫66138

دينار أردني:5٫29404 مقابل الريال الواحد 0٫18889

دينار كويتي: 12٫25903 مقابل الريال الواحد 0٫08158

دينار بحريني: 9٫96211 مقابل الريال الواحد 0٫10039

الريال القطري: 1٫03146 مقابل الريال الواحد 0٫96950

الدرهم المغربي:0٫36749 مقابل الريال الواحد 2٫72373

الجنيه المصري:0٫12153 مقابل الريال الواحد 8٫22847

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