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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٢ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 4٫06878 مقابل الريال الواحد 0٫24576

الدولار: 3٫75487 مقابل الريال الواحد 0٫26632

درهم إماراتي: 1٫02240 مقابل الريال الواحد 0٫97809

ريال يمني: 0٫01500 مقابل الريال الواحد 66٫66008

دينار أردني:5٫29309 مقابل الريال الواحد 0٫18893

دينار كويتي: 12٫24498 مقابل الريال الواحد 0٫08167

دينار بحريني: 9٫95766 مقابل الريال الواحد 0٫10043

الريال القطري: 1٫03142 مقابل الريال الواحد0٫96954

الدرهم المغربي: 0٫36696 مقابل الريال الواحد 2٫72513

الجنيه المصري: 0٫12191 مقابل الريال الواحد 8٫20433

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