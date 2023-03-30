أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫06878 مقابل الريال الواحد 0٫24576
الدولار: 3٫75487 مقابل الريال الواحد 0٫26632
درهم إماراتي: 1٫02240 مقابل الريال الواحد 0٫97809
ريال يمني: 0٫01500 مقابل الريال الواحد 66٫66008
دينار أردني:5٫29309 مقابل الريال الواحد 0٫18893
دينار كويتي: 12٫24498 مقابل الريال الواحد 0٫08167
دينار بحريني: 9٫95766 مقابل الريال الواحد 0٫10043
الريال القطري: 1٫03142 مقابل الريال الواحد0٫96954
الدرهم المغربي: 0٫36696 مقابل الريال الواحد 2٫72513
الجنيه المصري: 0٫12191 مقابل الريال الواحد 8٫20433