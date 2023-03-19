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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٨ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 4٫04547 مقابل الريال الواحد 0٫24773

الدولار: 3٫75432 مقابل الريال الواحد 0٫26636

درهم إماراتي: 1٫02217 مقابل الريال الواحد 0٫97831

ريال يمني: 0٫01500 مقابل الريال الواحد 66٫66990

دينار أردني: 5٫28858 مقابل الريال الواحد 0٫18909

دينار كويتي: 12٫23463 مقابل الريال الواحد 0٫08174

دينار بحريني: 10٫10374 مقابل الريال الواحد 0٫09908

الريال القطري: 1٫03112 مقابل الريال الواحد 0٫96982

الدرهم المغربي: 0٫36801 مقابل الريال الواحد 2٫71988

الجنيه المصري: 0٫12318 مقابل الريال الواحد 8٫11817

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