زلزال يضرب ألاسكا الأمريكية بقوة 5.4 ريختر مانشستر يونايتد يصعد لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الجيش البولندي يستعد لحرب مباشرة مع روسيا ضبط 310 دراجات آلية مخالفة وزارة العدل تطلق نظامًا إلكترونيًّا لإجراءات إثبات ترائي الأهلة وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية وزير الشؤون الإسلامية: لا نثق بأي إخواني أو سروري حتى لو تعلق بأستار الكعبة جامعة الأميرة نورة تطلق البطولة الأولى لمناظرات الكليات “المواطن” توثق ليلة طربية أصيلة لـ محمد عبده في الرياض وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫04547 مقابل الريال الواحد 0٫24773
الدولار: 3٫75432 مقابل الريال الواحد 0٫26636
درهم إماراتي: 1٫02217 مقابل الريال الواحد 0٫97831
ريال يمني: 0٫01500 مقابل الريال الواحد 66٫66990
دينار أردني: 5٫28858 مقابل الريال الواحد 0٫18909
دينار كويتي: 12٫23463 مقابل الريال الواحد 0٫08174
دينار بحريني: 10٫10374 مقابل الريال الواحد 0٫09908
الريال القطري: 1٫03112 مقابل الريال الواحد 0٫96982
الدرهم المغربي: 0٫36801 مقابل الريال الواحد 2٫71988
الجنيه المصري: 0٫12318 مقابل الريال الواحد 8٫11817