تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 4٫00863 مقابل الريال الواحد 0٫24946

الدولار: 3٫75675 مقابل الريال الواحد 0٫26619

درهم إماراتي: 1٫02283 مقابل الريال الواحد 0٫97768

ريال يمني: 0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫62674

دينار أردني: 5٫29201 مقابل الريال الواحد 0٫18897

دينار كويتي: 12٫30918 مقابل الريال الواحد 0٫08168

دينار بحريني: 10٫01210 مقابل الريال الواحد 0٫09998

الريال القطري: 1٫03179 مقابل الريال الواحد 0٫96919

الدرهم المغربي: 0٫36467 مقابل الريال الواحد 2٫74486

الجنيه المصري: 0٫12200 مقابل الريال الواحد 8٫19654