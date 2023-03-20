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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫00863 مقابل الريال الواحد 0٫24946
الدولار: 3٫75675 مقابل الريال الواحد 0٫26619
درهم إماراتي: 1٫02283 مقابل الريال الواحد 0٫97768
ريال يمني: 0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫62674
دينار أردني: 5٫29201 مقابل الريال الواحد 0٫18897
دينار كويتي: 12٫30918 مقابل الريال الواحد 0٫08168
دينار بحريني: 10٫01210 مقابل الريال الواحد 0٫09998
الريال القطري: 1٫03179 مقابل الريال الواحد 0٫96919
الدرهم المغربي: 0٫36467 مقابل الريال الواحد 2٫74486
الجنيه المصري: 0٫12200 مقابل الريال الواحد 8٫19654