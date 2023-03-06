أسعار الفقع تصل لـ 1300 ريال في مهرجان حي عرقة بالرياض

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رصدت قناة الإخبارية، أسعار الفقع والكمأ والزبيدي خلال فعاليات مهرجان حي عرقة بالرياض.
فيديو | مراسل #الإخبارية خالد الربعي: كيلوان من "الفقع" يصل سعرهما إلى 1200 ريال في مهرجان الفقع pic.twitter.com/hUCxTziH0Y
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 6, 2023
ويتيح المهرجان مناطق متنوعة، إضافة إلى مناطق العارضين.
ولفت مراسل القناة إلى أن الأسعار تبدأ من 300 إلى 1300 ريال بأنواعه المختلفة، ويباع الاثنان كيلو ونصف من الفقع بـ 1100 و1200 للكرتونة.
وأشار إلى أن أنواع الفقع ثلاثة، وهي الخلاصي والزبيدي والكمأ.