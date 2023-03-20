أسمنت الشرقية توزع 86 مليون ريال أرباحًا نقدية للمساهمين

أعلنت شركة “أسمنت المنطقة الشرقية” قرار مجلس الإدارة بتوزيع 86 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من 2022 .

أحقية توزيع الأرباح

وسيكون تاريخ الأحقية الأحد 4 رمضان 1444 الموافق 26 مارس 2023 على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى “إيداع” في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.