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انخفضت عائدات اللقاح إلى 5.4 مليارات دولار

أسهم بيونتيك تنهار بشكل مفاجئ بسبب لقاح كوفيد

الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٤ مساءً
أسهم بيونتيك تنهار بشكل مفاجئ بسبب لقاح كوفيد
المواطن - فريق التحرير

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تراجعت أسهم شركة بيونتيك BioNTech بأكثر من 6% في التعاملات الصباحية بعد أن شاركت شركة الأدوية الألمانية توقعات مبيعات قاتمة لعام 2023 للقاحات كوفيد التي تم تطويرها بالاشتراك مع شركة فايزر.

يأتي ذلك، بعد أن كشفت بيونتيك عن أرباح فصلية قوية في وقت سابق من الصباح فاقت التوقعات، لكنها قالت إن الإيرادات تراجعت بشكل طفيف عن العام الماضي بسبب انخفاض الطلب على لقاح كوفيد الخاص بالشركة، وهو المنتج الوحيد الذي يتم تسويقه.

أسهم بيونتيك تنهار بشكل مفاجئ بسبب لقاح كوفيد (2)

الطلب سينخفض أكثر

وتتوقع شركة الأدوية أن ينخفض الطلب أكثر هذا العام، على أن تصل عائدات اللقاح إلى 5 مليارات يورو (5.4 مليار دولار). ويمثل هذا انخفاضا حادا من 17.3 مليار يورو، أو أكثر من 18 مليار دولار، في عام 2022.

وتراجعت الأسهم مبدئياً بنسبة 6.4% إلى أدنى مستوى لها خلال اليوم عند 119.98 دولار قبل أن تنتعش في أواخر التعاملات، وعوّضت كل خسائرها تقريباً في التعاملات الممتدة، إلا أن الأسهم لا زالت تتداول بالقرب من أدنى مستوى مسجل منذ أكتوبر الماضي عند 118 يورو.

وكتبت بيونتيك في بيان الأرباح أن جهودها لتكييف لقاح كوفيد مع سلالات جديدة من الفيروس من المتوقع أن تزيد الطلب على المنتج هذا العام.

أسهم بيونتيك تنهار بشكل مفاجئ بسبب لقاح كوفيد (2)

وفي الخريف الماضي، أطلقت الشركة أول معزز كوفيد متوافق مع متغير أوميكرون كورونا في العالم مع شركة فايزر وباعت ما يقرب من 550 مليون جرعة اعتباراً من منتصف ديسمبر، لكن الشركة أضافت أنها تتوقع عدداً أقل من اللقاحات الأولية المتسلسلة واستهلاكاً أقل للجرعات المعززة هذا العام.

وقالت بيونتيك أيضاً إنها تعيد التفاوض بشأن عقد التوريد الخاص بها مع الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، مما قد يؤدي إلى نشر عمليات تسليم اللقاحات عبر سنوات متعددة وتقليل الحجم.

أسهم فايزر لم تتأثر

ولم تلقِ التوقعات الكئيبة للشركة بثقلها على أسهم شركة فايزر، والتي أغلقت في المنطقة الحمراء، ولكن بتغير هامشي.

 

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