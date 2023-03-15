أسوأ أداء للأسهم الأوروبية في يوم واحد منذ أكثر من عام

لا علاقة لـ الكوارع بزيادة الكولاجين في الجسم أول مكالمة بين وزيري دفاع واشنطن وموسكو بعد حادث البحر الأسود تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني بشأن منتجات Lenovo قرار مفاجئ من الهلال قبل مواجهة النصر والاتحاد في دوري روشن حالة واحدة تمنح لجنة الانضباط الفرصة لمعاقبة كريستيانو رونالدو إحباط تهريب مخدرات بطريقة مبتكرة بمطار القاهرة توقعات باستمرار الأمطار على الرياض يعقبها كتلة هوائية هدف يُهدي الريال ضد ليفربول بطاقة العبور لربع نهائي دوري أبطال أوروبا غرق 14 شخصًا بفيضانات ضربت الولايات المنكوبة بتركيا نابولي يعبر فرانكفورت بثلاثية ويصعد لربع نهائي دوري الأبطال
سجلت الأسهم الأوروبية أسوأ أداء في يوم واحد منذ أكثر من عام، الأربعاء، مع استئناف عمليات بيع أسهم البنوك بعد تجدد مخاوف المستثمرين بشأن ما يتعرض له القطاع من ضغوط عقب انخفاض سهم بنك كريدي سويس إلى مستوى قياسي جديد.
وفشلت جهود الهيئات التنظيمية والمديرين التنفيذيين في تهدئة مخاوف المستثمرين من انهيار بنوك أخرى عقب الانهيار المفاجئ لبنك “سيليكون فالي”، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
أغلق المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي اليوم على انخفاض ثلاثة بالمئة.
وهبط مؤشر قطاع البنوك 7.1 بالمئة ليسجل أكبر انخفاض له في يوم واحد في أكثر من عام.
وتراجع مؤشرا البنوك في إسبانيا وإيطاليا بأكثر من أربعة بالمئة لكل منهما.
وهوى سهم كريدي سويس 24.2 بالمئة إلى ما دون فرنكين سويسريين (2.18 دولار) بعد أن قال أكبر مساهم في البنك إنه لا يستطيع رفع حصته إلى أكثر من عشرة بالمئة، مشيرًا إلى مسائل تنظيمية.
وكانت شركات الطاقة أيضا من بين العوامل الرئيسية التي أدت إلى تراجع السوق بعد انخفاض سهمي شركة شل وبي.بي بأكثر من ثمانية بالمئة لكل منهما مع بلوغ أسعار النفط أدنى مستوى لها في أكثر من عام.
وانخفضت أسهم شركات التجزئة 4.4 بالمئة بعد هبوط سهم شركة إنديتكس التي تملك زارا، أكبر بائع تجزئة للأزياء في العالم، بنسبة 4.6 بالمئة بعدما أعلنت عن ارتفاع الإنفاق على الاستثمارات.