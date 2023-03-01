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لديها 4.4 مليون متابع على إنستجرام

أشهر قطة تمتلك ثروة 100 مليون دولار

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٧ صباحاً
أشهر قطة تمتلك ثروة 100 مليون دولار
المواطن - فريق التحرير

تعد القطة نالا أشهر القطط في العالم وتمتلك 4.4 مليون متابع على “إنستجرام”، بالإضافة إلى صافي ثروة يُقدر بـ100 مليون دولار، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

تفاصيل إنقاذها

وتم إنقاذ القطة “نالا”، وهي من فصيلة مختلطة من السيامي والعتابي، من قبل مالكتها “بوكي”، بعد أن وقعت في حبها أثناء زيارتها لملجأ للحيوانات الأليفة في كاليفورنيا.

وبحسب الصحيفة، بدأت بوكي في إنشاء حساب القطة الشهير لمشاركة صورها مع الأصدقاء والعائلة في 2012، لكنها لم تحلم بأن يحظى بالاهتمام الذي يتلقاه اليوم.

علامة تجارية

ومنذ ذلك الحين، ألهمت القطة علامة تجارية لأطعمة القطط؛ للترويج لسلعها وربحت مالكتها 100 مليون دولار من ورائها.

وتمتلك القطة نالا حاليًّا الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس لأكبر عدد من المتابعين لقطط على “إنستجرام”، وكانت قد تفوقت على أربعة أشخاص وحازت على لقب شخصية “تيك توك” للعام.

وتستخدم بوكي الآن حساب “نالا” على إنستجرام لنشر الوعي بشأن الرفق بالحيوان وجمع الأموال للجمعيات الخيرية للحيوانات.

شخصية لطيفة

وأفادت بوكي: “أعتقد أنها كانت أول قطة على الإنترنت تعرض نفسها، كما لو كانت هي من تتحدث وأعتقد أن هذا أحد الأسباب التي جعلت الأشخاص يحبونها، فقد خلقت لنفسها شخصية لطيفة”.

وأردفت مالكة القطة أنها لا تُصدق ما وصلت إليه القطة نالا والثروة التي حققتها والشهرة الكبيرة، مشيرة إلى أنها لم تكن تعتقد أنها يمكن أن تتحدث على شاشات التلفزيون في المملكة المتحدة، قائلة: “أنا ممتنة جدًّا لكل ما حدث، وأعتقد أن كل شيء حدث لسبب ما”.

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