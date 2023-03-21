Icon

موعد مباراة الأرجنتين وبنما الودية Icon ربط تليفزيوني في المحكمة العليا مع 10 مراصد لتحري هلال رمضان Icon أمانة عسير تعيد فتح السوق الرمضاني بحي المشهد بأبها Icon أسامة المرمش بديلًا لـ نواف العقيدي في معسكر المنتخب السعودي Icon لقطات لإقبال المقيمين في الرياض على حافلات النقل العام Icon لجنة ترائي تبوك تستعد لتحري هلال رمضان مساء اليوم Icon مناوشات بين مقاتلة روسية وأخرى أمريكية فوق بحر البلطيق Icon وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى السعودية للتموين Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى رعاية الطبية Icon الفريق البسامي: أداء العمرة يتطلب حجز موعد في توكلنا أو نسك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
مسلسل الأجسام الغريبة مستمر

أضواء ساطعة غريبة في سماء كاليفورنيا استمرت 40 ثانية

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٦ مساءً
أضواء ساطعة غريبة في سماء كاليفورنيا استمرت 40 ثانية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أثارت ظاهرة غريبة وقعت في سماء كاليفورنيا حالة من الذعر بين السكان ونشطاء مواقع التواصل في العالم، حيث رصد النشطاء أضواء غريبة تحلق في سماء ولاية كاليفورنيا وتسير بسرعة، وكأنها صواريخ مضيئة أو أجسام غريبة مضيئة تسير في سباق.

محاولات للتفسير

وأكد شهود العيان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه الظاهرة الغريبة شوهدت في سماء مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا، وكانت تسطع بسرعة كبيرة في السماء واستمرت لمدة 40 ثانية على الأكثر، وعلق أحدهم قائلًا: لم أر شيئًا كهذا من قبل، وتساءل آخر عما إذا كان بإمكان أي شخص حل اللغز.

وعبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة والعالم عن مخاوفهم بسبب أضواء سماء كاليفورنيا، البعض أشار إلى أنها أضواء أقمار صناعية، بينما أكد آخرون أنها صواريخ دخلت أجواء الغلاف الجوي من خارج الأرض، في حسن ربطها آخرون بظواهر غريبة ومخلوقات أخرى.

وعلق مايكل ويلز قائلًا: سرعة تحرك الأضواء في السماء تشير إلى أنهم أجزاء من القمر الصناعي أو الصواريخ التي تدخل الغلاف الجوي..
أما رامون كوستيلو فقال: رأيت واحدًا منها، واحدة منهم كانت فوق مدينة فينيكس في ولاية أريزونا الأسبوع الماضي، نفس الشيء تمامًا.

أضواء ساطعة غريبة في سماء كاليفورنيا استمرت 40 ثانية

حطام فضائي في سماء كاليفورنيا

واستعان النشطاء بتعليق جوناثان ماكدويل، عالم فلك في مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية، الذي قال فيه إن جميع الدلائل تشير إلى أن هذه الخطوط المضيئة التي سطعت في سماء شمال كاليفورنيا هي نتيجة اشتعال حطام فضائي.

كما ذكر ماكدويل أن قمر اتصالات ياباني قديم يحمل اسم (ICS) قد خرج من الخدمة عام2017 وتم التخلص من المعدات التي تزن 310 كيلوغرامات (683 رطلًا) من المحطة الفضائية في عام 2020 لأنها كانت تشغل مساحة كبيرة وستحترق تمامًا عند دخولها الغلاف الجوي.
وأضاف ماكدويل أن القطع المشتعلة من الحطام قدمت عرضًا ضوئيًا مذهلًا في السماء، وإن كان على ارتفاع لا يقل عن 40 ميلًا، وقطع آلاف الأميال في الساعة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل مباراة الإنتر ضد بورتو
الرياضة

تشكيل مباراة الإنتر ضد بورتو

الرياضة
توقعات بأمطار رعدية على معظم المناطق تزامنًا مع بداية رمضان
السعودية اليوم

توقعات بأمطار رعدية على معظم المناطق تزامنًا...

السعودية اليوم
إعادة انتخاب شي جين بينغ للمرة الثالثة رئيسًا للصين
العالم

إعادة انتخاب شي جين بينغ للمرة الثالثة...

العالم
عراك عنيف وتدافع ولكمات بين نواب البرلمان بجورجيا
العالم

عراك عنيف وتدافع ولكمات بين نواب البرلمان...

العالم
فيسبوك يعيد مفقودًا مصريًا لأهله بعد غياب 17 عامًا
العالم

فيسبوك يعيد مفقودًا مصريًا لأهله بعد غياب...

العالم
الحقيل يرعى توقيع ٧ اتفاقيات تعاون بين شركات سعودية وفنلندية
السعودية اليوم

الحقيل يرعى توقيع ٧ اتفاقيات تعاون بين...

السعودية اليوم
محمد بن حميد: نؤسس لحقبة أشرس لفرق العلا
الرياضة

محمد بن حميد: نؤسس لحقبة أشرس لفرق...

الرياضة
تعادل المريخ ضد الترجي يُقصيه من دوري أبطال إفريقيا
الرياضة

تعادل المريخ ضد الترجي يُقصيه من دوري...

الرياضة