أضواء ساطعة غريبة في سماء كاليفورنيا استمرت 40 ثانية

أثارت ظاهرة غريبة وقعت في سماء كاليفورنيا حالة من الذعر بين السكان ونشطاء مواقع التواصل في العالم، حيث رصد النشطاء أضواء غريبة تحلق في سماء ولاية كاليفورنيا وتسير بسرعة، وكأنها صواريخ مضيئة أو أجسام غريبة مضيئة تسير في سباق.

محاولات للتفسير

وأكد شهود العيان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه الظاهرة الغريبة شوهدت في سماء مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا، وكانت تسطع بسرعة كبيرة في السماء واستمرت لمدة 40 ثانية على الأكثر، وعلق أحدهم قائلًا: لم أر شيئًا كهذا من قبل، وتساءل آخر عما إذا كان بإمكان أي شخص حل اللغز.

وعبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة والعالم عن مخاوفهم بسبب أضواء سماء كاليفورنيا، البعض أشار إلى أنها أضواء أقمار صناعية، بينما أكد آخرون أنها صواريخ دخلت أجواء الغلاف الجوي من خارج الأرض، في حسن ربطها آخرون بظواهر غريبة ومخلوقات أخرى.

وعلق مايكل ويلز قائلًا: سرعة تحرك الأضواء في السماء تشير إلى أنهم أجزاء من القمر الصناعي أو الصواريخ التي تدخل الغلاف الجوي..

أما رامون كوستيلو فقال: رأيت واحدًا منها، واحدة منهم كانت فوق مدينة فينيكس في ولاية أريزونا الأسبوع الماضي، نفس الشيء تمامًا.

حطام فضائي في سماء كاليفورنيا

واستعان النشطاء بتعليق جوناثان ماكدويل، عالم فلك في مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية، الذي قال فيه إن جميع الدلائل تشير إلى أن هذه الخطوط المضيئة التي سطعت في سماء شمال كاليفورنيا هي نتيجة اشتعال حطام فضائي.

كما ذكر ماكدويل أن قمر اتصالات ياباني قديم يحمل اسم (ICS) قد خرج من الخدمة عام2017 وتم التخلص من المعدات التي تزن 310 كيلوغرامات (683 رطلًا) من المحطة الفضائية في عام 2020 لأنها كانت تشغل مساحة كبيرة وستحترق تمامًا عند دخولها الغلاف الجوي.

وأضاف ماكدويل أن القطع المشتعلة من الحطام قدمت عرضًا ضوئيًا مذهلًا في السماء، وإن كان على ارتفاع لا يقل عن 40 ميلًا، وقطع آلاف الأميال في الساعة.