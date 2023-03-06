أطعمة تساعدك على التخلص من الإمساك

كشف استشاري طب الباطنية والجهاز الهضمي ، الدكتور عبد الله الذيابي، عن مجموعة من الأطعمة تساهم في التخلص من الإمساك.

وأوضح الذيابي عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الأطعمة عالية الألياف تساهم في التخلص من الإمساك، ويُفضل التقليل منها في حال الإصابة بالإسهال، منها:

أنواع الأطعمة

– الخبز والصامولي والتوست من القمح الكامل.

– الأرز الأسمر، الذرة، الشوفان، الشعير.

– الفول، العدس، الفاصوليا، البازلاء.

– الخضار والفواكه.