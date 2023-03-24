أطعمة ينصح بتناولها في وجبة السحور لتجنب العطش

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يحتاج الجسم مع حلول شهر رمضان إلى تعويض نقص السوائل بالمشروبات والأطعمة الصحية ومنها:
تناول ثمرة من الموز أو التمر أو المشمش المجفف في السحور، فإن هذه الأطعمة غنية بالبوتاسيوم حيث يمنع الشعور بالعطش أثناء الصيام.
يساعد تناول كوب من عصير الليمون أو النعناع أو شاي الأعشاب في السحور على تقليل الشعور بالعطش.
عصير البطيخ من أكثر المشروبات التي تمنع العطش لاحتوائه على نسبة كبيرة من الماء.
الطماطم من الخضراوات التي تمنع العطش لذلك يفضل تناولها في السحور.
تناول كوب من الزبادي أو اللبن الرائب في الإفطار أو السحور يساعد على الهضم ويمد الجسم بالطاقة.
يوفر الطاقة للجسم لفترة طويلة بعد تناوله على السحور ويساعد على الشعور بالشبع ويمنع العطش.
يعتبر الخيار من الخضراوات الغنية بالمياه وتناوله يمنع الشعور بالعطش.
يحتوي على نسب عالية من الألياف والمياه، وغني بالمواد المغذية والدهون الصحية والفيتامينات.