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منها الموز والبطيخ والزبادي

أطعمة ينصح بتناولها في وجبة السحور لتجنب العطش

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٥ مساءً
أطعمة ينصح بتناولها في وجبة السحور لتجنب العطش
المواطن - فريق التحرير

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يحتاج الجسم مع حلول شهر رمضان إلى تعويض نقص السوائل بالمشروبات والأطعمة الصحية ومنها:

  • الموز أو التمر

تناول ثمرة من الموز أو التمر أو المشمش المجفف في السحور، فإن هذه الأطعمة غنية بالبوتاسيوم حيث يمنع الشعور بالعطش أثناء الصيام.

  • عصير الليمون

يساعد تناول كوب من عصير الليمون أو النعناع أو شاي الأعشاب في السحور على تقليل الشعور بالعطش.

  • عصير البطيخ

عصير البطيخ من أكثر المشروبات التي تمنع العطش لاحتوائه على نسبة كبيرة من الماء.

  • الطماطم

الطماطم من الخضراوات التي تمنع العطش لذلك يفضل تناولها في السحور.

  • الزبادي

تناول كوب من الزبادي أو اللبن الرائب في الإفطار أو السحور يساعد على الهضم ويمد الجسم بالطاقة.

  • الفول

يوفر الطاقة للجسم لفترة طويلة بعد تناوله على السحور ويساعد على الشعور بالشبع ويمنع العطش.

  • الخيار

يعتبر الخيار من الخضراوات الغنية بالمياه وتناوله يمنع الشعور بالعطش.

  • التفاح

يحتوي على نسب عالية من الألياف والمياه، وغني بالمواد المغذية والدهون الصحية والفيتامينات.

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