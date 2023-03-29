أغلى لوحة سيارة بمصر تثير ضجة

تسبب قيمة أغلى لوحة مرورية في مصر في ضجة واسعة النطاق وردود أفعال كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

سعر اللوحة المعدنية

ووصل سعر اللوحة المعدنية التي تم عرضها للبيع بالمزاد على بوابة مصر الإلكترونية، حتى الآن إلى 50 مليون جنيه، وسينتهي المزاد عليها اليوم الثلاثاء.

ووفقًا لموقع “لوحتك” التابع لوزارة الداخلية المصرية، قام شخصان فقط بالمزايدة على تلك اللوحة التي تحمل رقم “م ي ر 555″، وتعتبر الأغلى حتى الآن.

دهشة وسخرية

وامتزجت تعليقات رواد مواقع التواصل على سعر اللوحة بالدهشة والسخرية في آن واحد من المبلغ المعروض لشراء اللوحة، فقال أحد المعلقين “50 مليونًا علشان 3 خمسات طيب لو 3 ستات كانت وصلت لكام مليون”، بينما تساءل آخرون بدهشة عن سر تميز الأحرف “م ي ر” الموجودة باللوحة.

من المعروف أن موقع “لوحتك” يطرح دوماً لوحات سيارات للبيع بالمزاد العلني مع إمكانية تصميم لوحتك بنفسك أيضاً.