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اثنان فقط تقدما بطلب الشراء

أغلى لوحة سيارة في مصر بـ 50 مليون جنيه

الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٦ صباحاً
أغلى لوحة سيارة في مصر بـ 50 مليون جنيه
المواطن - فريق التحرير

أثارت قيمة أغلى لوحة مرورية في مصر ضجة واسعة النطاق وردود أفعال كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

سعر أغلى لوحة سيارة

ووصل سعر اللوحة المعدنية، التي تم عرضها للبيع بالمزاد على بوابة مصر الإلكترونية، حتى الآن إلى 50 مليون جنيه، وسينتهي المزاد عليها اليوم الثلاثاء.

وقام شخصان فقط بالمزايدة على تلك اللوحة التي تحمل رقم “م ي ر 555″، وتعتبر الأغلى حتى الآن على موقع “لوحتك” التابع لوزارة الداخلية المصرية.

موقع لوحتك

وامتزجت تعليقات مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي على سعر اللوحة بالدهشة والسخرية في آن واحد من المبلغ المعروض لشراء اللوحة، بينما تساءل آخرون بدهشة عن سر تميز الأحرف “م ي ر” الموجودة باللوحة.

يذكر أن موقع “لوحتك” يطرح دوماً لوحات سيارات للبيع بالمزاد العلني مع إمكانية تصميم لوحتك بنفسك أيضاً.

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