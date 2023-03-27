أفسح الطريق أمام مركبات الطوارئ لتجنب المخالفات

ممرات المشاة بتبوك متنفس ميداني للعوائل والشباب في رمضان البكيري: النصر مُلزم بدفع 5 ملايين يورو ومهدد بالمنع من التسجيل فترتين ! إعلام عبري: نتنياهو قد يتراجع عن التعديلات القضائية لقطات لجهود رجال المرور في خدمة ضيوف الرحمن بمكة المكرمة الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب بعد فقدان السيطرة إحباط تهريب 41.7 كجم من الحشيش في جازان البنك الأهلي يقسو على الزمالك بثلاثية توضيح هام من تقويم التعليم بشأن نتائج الرخصة المهنية تبرعات حملة اكتتاب جود الإسكان تتجاوز 450 مليون ريال البرتغال تُمطر شباك لوكسمبورج بسداسية في ليلة تألق رونالدو
أكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي، أهمية إفساح الطرق أمام مركبات الطوارئ لإنقاذ الكثير من الأرواح، موضحة الخطوات الصحيحة لإفساح الطرق.
وبحسب ما ذكرت الهيئة في تغريدة عبر موقع تويتر، جاءت الخطوات كما يلي:
ونوهت الهيئة إلى أنه بخطوات بسيطة تنقذ الكثير من الأرواح، تحت شعار مرورهم أولوية.
من جانب آخر، لفتت الهيئة إلى أنه بدءًا من يوم أمس الأحد 26 مارس، تم بدء رصد مخالفات مرورية لعدم إفساح الطرق.