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الشهر الكريم يتزامن مع الاختبارات المدرسية

أفضل الطرق للمذاكرة والدراسة في شهر رمضان

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٠ مساءً
أفضل الطرق للمذاكرة والدراسة في شهر رمضان
المواطن - فريق التحرير

يتزامن حلول شهر رمضان الكريم مع أوقات المذاكرة والدراسة والاختبارات الدراسية، لذلك يواجه الطلاب بعض التحديات مثل، الدراسة والمذاكرة في أثناء الصيام.

صيام الطلاب في رمضان

وقد يعاني الطالب من اضطراب في النوم لتغير موعده عن المعتاد عليه في بقية العام، والشعور بخمول أو جفاف ناتج عن نقص السوائل في الجسم، وأيضاً تغير الحالة المزاجية للعديد من الطلاب نتيجة الإفراط في تناول الكافيين المتمثل في شرب المنبهات كالقهوة في الأيام العادية، وتُعتبر هذه تحديات لا بد أن يواجهها الطالب.

هناك خطوات يجب أن يتبعها الطلاب خلال شهر رمضان الكريم حتى يكون الصيام غير مجهد وتتمثل في تنظيم وقتك، ووضع جدول بما تريد إنجازه، والوقت الذي يستغرقه ذلك، اختيار مكان هادئ يساعدك على التركيز، لا يقاطعك فيه أحد.

نصائح للطلاب في نهار رمضان

ويمكن أيضًا تقليل الشعور بالتعب من خلال الاستماع لموسيقى هادئة لمساعدتك على التركيز، أو كافئ نفسك عند التزامك بإنجاز ما حددته لنفسك، لتحفز نفسك على القيام بالمزيد من الأعمال.

ويجب أخذ فترات استراحة؛ حتى يمكنك استئناف المذاكرة بنشاط، فيما يمدك النظام الغذائي الصحي؛ بالعناصر التي تحتاجها من أجل التركيز، وقلل من تناول الأطعمة الدسمة، وتناول الكربوهيدرات الغنية بالألياف والسكريات، مثل الإفطار على تمر. وهناك أطعمة تساعدك على التركيز، مثل: التوت، والمكسرات مفيدة جداً، لكن لا تفرط في تناولها، والحبوب الكاملة.

ومن الأفضل أن يكون تناول الطعام بعد الإفطار باعتدال وعلى فترات؛ حتى تحتفظ بقدرتك على التحصيل في فترة المساء، لأن الإفراط في تناول طعام الإفطار يؤدي إلى توجيه الجسم لجزء كبير من طاقته لعملية الهضم؛ ما يقلل من قدرتك على التركيز لعدة ساعات بعد تناول الطعام.

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