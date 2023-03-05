أفضل 3 أهداف في الجولة الـ19 بدوري روشن

كشفت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأحد، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الـ19 في دوري روشن السعودي.

🔘 مـحـمـد مـــران 🇸🇦

🔘 نوليدج مـوسـونا 🇿🇼

🔘سلطان السوادي 🇸🇦 ⚽️ اختيارات الفريق الفنّي بالرابطة لأجمل (3) أهداف في الجولة 19 🤩👏 pic.twitter.com/wLjgxbVS6w — دوري روشن السعودي (@SPL) March 5, 2023

أجمل أهداف الجولة الـ19

واختارت اللجنة الفنية هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، ناوليدج موسونا في شباك الفتح، والتي حسمها فارس الشمال في الوقت القاتل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحقق 3 نقاط هامة في دوري روشن.

كما يُنافس على جائزة أفضل هدف بالجولة الـ19، الهدف الذي سجله نجم النصر، محمد مران ضد الباطن، والتي فاز بها العالمي بنتيجة 3-1، بجانب هدف نجم الوحدة، سلطان السوادي أمام الهلال، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 3-3.

جدول ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الـ19، كالتالي؛ النصر في الصدارة بـ46 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ثم الشباب بـ40، الهلال بـ33 نقطة، وبفارق نقطة عن التعاون.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس بـ28 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الطائي، ثم الفيحاء بـ23 نقطة، يليه ضمك برصيد 22 نقطة بالتساوي مع الاتفاق وأبها، ثم الرائد بـ21 نقطة، الوحدة برصيد 20 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ14 بـ16 نقطة، بالتساوي مع العدالة، فيما يتذيل الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط.