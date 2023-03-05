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موسونا يُنافس مران والسوادي

أفضل 3 أهداف في الجولة الـ19 بدوري روشن

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٠ مساءً
أفضل 3 أهداف في الجولة الـ19 بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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كشفت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأحد، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الـ19 في دوري روشن السعودي.

أجمل أهداف الجولة الـ19

واختارت اللجنة الفنية هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، ناوليدج موسونا في شباك الفتح، والتي حسمها فارس الشمال في الوقت القاتل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحقق 3 نقاط هامة في دوري روشن.

كما يُنافس على جائزة أفضل هدف بالجولة الـ19، الهدف الذي سجله نجم النصر، محمد مران ضد الباطن، والتي فاز بها العالمي بنتيجة 3-1، بجانب هدف نجم الوحدة، سلطان السوادي أمام الهلال، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 3-3.

محمد مران
مران – المصدر @AlNassrFC

جدول ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الـ19، كالتالي؛ النصر في الصدارة بـ46 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ثم الشباب بـ40، الهلال بـ33 نقطة، وبفارق نقطة عن التعاون.

النصر في دوري روشن
لاعبو النصر – المصدر spl

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس بـ28 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الطائي، ثم الفيحاء بـ23 نقطة، يليه ضمك برصيد 22 نقطة بالتساوي مع الاتفاق وأبها، ثم الرائد بـ21 نقطة، الوحدة برصيد 20 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ14 بـ16 نقطة، بالتساوي مع العدالة، فيما يتذيل الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub
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