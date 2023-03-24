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عبدالرزاق حمدالله في صدارة القائمة

أفضل 3 مهاجمين بدوري روشن السعودي بعد 21 جولة

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:١٩ مساءً
أفضل 3 مهاجمين بدوري روشن السعودي بعد 21 جولة
المواطن - فريق التحرير

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ظهر مهاجم فريق الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله بشكل مميز في دوري روشن السعودي، ليكون الأفضل بعد مرور 21 جولة.

حمدالله ورومارينيو وإيغالو الأفضل

وكشفت شبكة الإحصائيات “سوفاسكور”، عن أفضل المهاجمين في دوري روشن السعودي بعد مرور ثلثي مباريات الموسم، وجاء عبدالرزاق حمدالله في المقدمة بتقييم 7.32 درجة، بعد تسجله 15 هدفًا وانفراده بصدارة الهدفين.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @ittihad

ويحتل البرازيلي رومارينيو المركز الثاني بتقييم 7.25 درجة، بعد تألقه اللافت مع الاتحاد، وتسجيله لـ7 أهداف، ثم مهاجم الهلال، النيجيري أوديون إيغالو بـ7.23 درجة، حيث نجح في إحراز 12 هدفًا وصنع هدفين.

رومارينيو
رومارينيو – المصدر @ittihad

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ21، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 50 نقطة، ثم النصر بـ49 نقطة، ثم الشباب بـ44، الهلال بـ39 نقطة، يليه التعاون برصيد 35 نقطة.

ويتواجد الفتح بالمركز السادس بـ32 نقطة، ثم ضمك بـ28 نقطة، يليه الطائي برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الفيحاء بـ24 نقطة، يليه الاتفاق بـ23 نقطة، بالتساوي مع أبها، وبفارق نقطة عن الوحدة، يليه الخليج والعدالة بـ17 نقطة، ثم الباطن بـ9 نقاط.

الاتحاد في دوري روشن
لاعبو الاتحاد – المصدر spl
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