أفضل 4 حراس مرمى بدوري روشن هذا الموسم

خطف حارس مرمى فريق الاتحاد، البرازيلي مارسيلو غروهي بشكل مميز الأنظار في دوري روشن السعودي، ليكون الأفضل بعد مرور 21 جولة.

غروهي في صدارة الأفضل

وكشفت شبكة الإحصائيات “سوفاسكور”، عن الحراس الأفضل في دوري روشن السعودي بعد مرور ثلثي لقاءات الموسم، وجاء مارسيلو غروهي في المقدمة بتقييم 7.18 درجات، بعدما حافظ على نظافة شباكه 14 مرة.

ويُعد مارسيلو غروهي أكثر حراس المرمى حفاظًا على نظافة الشباك في دوري روشن السعودي هذا الموسم، كما أنه الأقل استقبالًا للأهداف، بعدما اهتزت شباكه 7 مرات فقط.

ويتواجد حارس مرمى الشباب، الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو في المركز الثاني بتقييم 7.03 درجات، بالتساوي مع حارس الوحدة، المغربي منير المحمدي، ثم حارس مرمى الاتفاق، البرازيلي باولو فيكتور بتقييم 6.99 درجات.

جدول ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب الدوري بعد مرور 21 جولة، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 50 نقطة، ثم النصر بـ49 نقطة، ثم الشباب بـ44، الهلال بـ39 نقطة، يليه التعاون برصيد 35 نقطة.

ويقع الفتح بالمركز السادس بـ32 نقطة، ثم ضمك بـ28 نقطة، يليه الطائي برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الفيحاء بـ24 نقطة، يليه الاتفاق بـ23 نقطة، بالتساوي مع أبها، وبفارق نقطة عن الوحدة، يليه الخليج والعدالة بـ17 نقطة، ثم الباطن بـ9 نقاط.