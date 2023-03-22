Icon

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار Icon 16 وظيفة شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS Icon عادات وتقاليد لا تعرفها عن احتفال ماليزيا بحلول رمضان Icon مباريات الهلال الـ6 في رمضان تُثير غضب جماهيره Icon منظومة خدمات متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في راحة واطمئنان Icon وفرة عالية في كافة السلع الأساسية والاستهلاكية بالأسواق السعودية Icon إنجاز تاريخي ينتظر كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال Icon صورة وتعليق.. آمنون مطمئنون في الحرم المكي بأولى ليالي رمضان Icon المركزي السعودي يرفع معدل إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس إلى 5.50% Icon عرض النصر يُهدد انتقال زاها إلى الاتحاد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
العالم
حصاد اليوم
يتناول نظامًا غذائيًا مختلفًا عن أقرانه

أقوى طفل في بريطانيا عمره 10 سنوات ورفع 115 كغم

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:١١ مساءً
أقوى طفل في بريطانيا عمره 10 سنوات ورفع 115 كغم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصبح طفل يبلغ من العمر عشر سنوات يلقب بـ أقوى تلميذ في بريطانيا، بعدما تمكن من رفع الأثقال بأكثر من ضعف وزنه، فيما يرغب بتحطيم الأرقام القياسية العالمية في هذا المجال.

كم يبلغ وزنه؟

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن روان أومالي بات يصنف ضمن أقوى تلاميذ المدارس في بريطانيا، رغم أن وزنه لا يتجاوز 54 كيلوغرامًا، مضيفة أن روان نجح في رفع 115 كيلوغرامًا في تمرين Deadlift و110 كيلوغرامات في تمرين squat lift، وهو ما يمثل أكثر من ضعف وزنه.

كما تروج صورة في المواقع الاجتماعية تظهر الطفل البريطاني وهو يرفع أريكة تجلس عليها أخته بكل سهولة.

أقوى طفل في بريطانيا عمره 10 سنوات ورفع 115 كغم

النظام الغذائي

وذكرت ديلي ميل أن أومالي، الذي يقطن في مدينة كوفنتري، يتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالبروتين، كما يتناول 3500 سعرة حرارية يوميًا.

20/03.2023. Powerlifter Rowan O’Malley, Britain’s strongest 10 year-old, of Coventry. Also pictured is Rowan’s sister Hettie. Pic by Paul Tonge 07757 699788. Commission for The Sun.

وتنصح هيئة الصحة الوطنية البريطانية الأطفال في سنه بتناول نحو 2000 سعرة حرارية فقط يوميًا، وفي اليوم العادي، يتناول روان ثلاث حصص من البيض المخفوق في الصباح وشرائح اللحم أو السمك في وجبة العشاء.

ورغم أنه ما يزال صغيرًا على المشاركة في مسابقات رفع الأثقال في المملكة المتحدة، لكنه يأمل في أن يحطم، في يوم من الأيام، الأرقام القياسية العالمية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شوارع باريس تعج بأطنان القمامة
العالم

شوارع باريس تعج بأطنان القمامة

العالم
9 مزايا لخدمة مواعيد الشرط عبر منصة أبشر
السعودية اليوم

9 مزايا لخدمة مواعيد الشرط عبر منصة...

السعودية اليوم
الأرصاد: سماء المملكة صافية لتحري هلال رمضان
السعودية اليوم

الأرصاد: سماء المملكة صافية لتحري هلال رمضان

السعودية اليوم
القتل تعزيراً لإرهابي قتل رجال أمن ورمى القنابل على الدوريات
أخبار رئيسية

القتل تعزيراً لإرهابي قتل رجال أمن ورمى...

أخبار رئيسية
إصابة امرأة في اشتعال لحظي بمنزل ومدني الرياض يتدخل
السعودية اليوم

إصابة امرأة في اشتعال لحظي بمنزل ومدني...

السعودية اليوم
خلل في سناب شات يحول حسابك من خاص إلى عام
تكنولوجيا

خلل في سناب شات يحول حسابك من...

تكنولوجيا
عدوى الانهيار المصرفي تتوسع عالميًا
العالم

عدوى الانهيار المصرفي تتوسع عالميًا

العالم
قادمان من سابك.. تكليف المدني مساعدًا والقرعاوي مستشارًا لوزير التعليم
أخبار رئيسية

قادمان من سابك.. تكليف المدني مساعدًا والقرعاوي...

أخبار رئيسية