أقوى طفل في بريطانيا عمره 10 سنوات ورفع 115 كغم

أصبح طفل يبلغ من العمر عشر سنوات يلقب بـ أقوى تلميذ في بريطانيا، بعدما تمكن من رفع الأثقال بأكثر من ضعف وزنه، فيما يرغب بتحطيم الأرقام القياسية العالمية في هذا المجال.

كم يبلغ وزنه؟

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن روان أومالي بات يصنف ضمن أقوى تلاميذ المدارس في بريطانيا، رغم أن وزنه لا يتجاوز 54 كيلوغرامًا، مضيفة أن روان نجح في رفع 115 كيلوغرامًا في تمرين Deadlift و110 كيلوغرامات في تمرين squat lift، وهو ما يمثل أكثر من ضعف وزنه.

كما تروج صورة في المواقع الاجتماعية تظهر الطفل البريطاني وهو يرفع أريكة تجلس عليها أخته بكل سهولة.

النظام الغذائي

وذكرت ديلي ميل أن أومالي، الذي يقطن في مدينة كوفنتري، يتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالبروتين، كما يتناول 3500 سعرة حرارية يوميًا.

وتنصح هيئة الصحة الوطنية البريطانية الأطفال في سنه بتناول نحو 2000 سعرة حرارية فقط يوميًا، وفي اليوم العادي، يتناول روان ثلاث حصص من البيض المخفوق في الصباح وشرائح اللحم أو السمك في وجبة العشاء.

ورغم أنه ما يزال صغيرًا على المشاركة في مسابقات رفع الأثقال في المملكة المتحدة، لكنه يأمل في أن يحطم، في يوم من الأيام، الأرقام القياسية العالمية.