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سالم الدوسري يتصدر القائمة

أكثر اللاعبين تسجيلًا مع هيرفي رينارد

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٣ مساءً
أكثر اللاعبين تسجيلًا مع هيرفي رينارد
المواطن - فريق التحرير

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يُعد النجم سالم الدوسري، الأكثر تسجيلًا للأهداف مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

سالم الدوسري الأكثر تسجيلًا

وكان الاتحاد السعودي قد أعلن بالأمس عن موافقته على استقالة هيرفي رينارد، بعدما قرر برغبته عدم استكمال المدة المتبقية في عقده، مشيرًا في بيان رسمي إلى تسوية الإجراءات القانونية بين الطرفين لإنهاء العقد.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @fifaworldcup_ar

وتألق العديد من اللاعبين تحت قيادة رينارد، ليتصدر سالم الدوسري قائمة الأكثر تسجيلًا للأهداف برصيد 13 هدفًا، بينهم 4 من ركلات جزاء، يليه صالح الشهري بـ9 أهداف بينهم هدف من ركلة جزاء.

ويتواجد النجم فراس البريكان في المركز الثالث بقائمة الأكثر تسجيلًا مع هيرفي رينارد برصيد 4 أهداف بينهم هدف من ركلة جزاء، بالتساوي مع عبدالله الحمدان وفهد المولد، ثم هتان باهبري برصيد 3 أهداف.

فراس البريكان
البريكان – المصدر @SaudiNT

أرقام هيرفي رينارد

وتولى هيرفي رينارد تدريب الأخضر في يوليو 2019، وقاد المنتخب في 21 مباراة رسمية، نجح في تحقيق الفوز 14 مرة، وتعادل 4 مرات، وخسر 3 لقاءات، وسجل 37 هدفًا، واهتزت شباكه 15 مرة.

ولعب الأخضر مع رينارد 15 مباراة ودية، ولكنه لم يحقق نتائج جيدة، حيث إنه اكتفى بتحقيق الفوز 3 مرات فقط، وتعادل في 6 لقاءات، وخسر 6 مواجهات، كان آخرها ضد بوليفيا بالأمس بهدفين مقابل هدف.

رينارد
رينارد – المصدر @SaudiNT
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