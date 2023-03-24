Icon

البايرن يستعد للإعلان عن التعاقد مع توخيل Icon إيلون ماسك وترامب ضحايا احتيال شركة بلوك  Icon أفضل 4 مدافعين في دوري روشن بعد الجولة الـ21 Icon كريستيان جوانكا الأكثر تسديدًا Icon أطعمة ينصح بتناولها في وجبة السحور لتجنب العطش Icon توقعات بهطول أمطار أعلى من المعدل في رمضان Icon جهود مكثفة لرجال المرور خلال وقت صلاة الجمعة في الحرم المكي Icon خروف وقفة .. أبرز عادات الشعوب في استقبال رمضان Icon المنتخب المصري يسعى لمواصلة تفوقه على مالاوي Icon مانشستر سيتي قد يفقد هالاند ضد ليفربول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وسط أجواء روحانية ومنظومة خدمات متكاملة

أكثر من مليون مصلٍ ومعتمر بالمسجد الحرام في أول أيام رمضان

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٨ مساءً
أكثر من مليون مصلٍ ومعتمر بالمسجد الحرام في أول أيام رمضان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين أن عدد المصلين والمعتمرين تجاوز المليون بالمسجد الحرام خلال أول يوم من شهر رمضان المبارك.

منظومة خدمات متكاملة

وقدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منظومة خدمات متكاملة في استقبال الأعداد المليونية، خلال أول أيام شهر رمضان المبارك؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من الخدمات 1037000 مستفيد، كما جُهزت كافة المواقع للمعتمرين والمصلين والزائرين وفق منظومة عمل تكاملية بين كافة الوكالات والإدارات المعنية بتقديم الخدمات الميدانية لقاصدي المسجد الحرام.

واشتملت خدمات المستفيدين على خدمات توعوية عبر المراكز التوعوية بأجهزتها التفاعلية وموظفيها الأكفاء في تقديم الخدمات التوعوية وتنفيذ برامجها المعتمدة لموسم شهر رمضان المبارك وتوزيع 38400 عبوة ماء زمزم في أرجاء المسجد الحرام وساحاته واستهلاك 130000 من المطهرات الصديقة للبيئة في تنظيف المسطحات و3000 لتر من المعطرات، كما استفاد 2000 قاصد من الكتيبات والمطويات التوجيهية والإرشادية والتوعوية وغيرها من الإصدارات التي خُصصت لتلبية رغبات القاصدين خلال الشهر الفضيل.

الخدمات التطوعية

وتضمنت إحصائيات المستفيدين من الخدمات في أول أيام شهر رمضان المبارك استفادة أكثر 25000 قاصد من الخدمات التطوعية والاجتماعية والإنسانية التي توفرها الرئاسة بالتعاون مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية والأهلية لتوفير البيئة المناسبة لتنعموا براحة وسكينة وطمأنينة، في أجواء إيمانية وفق منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، كما استفاد ما يزيد على 24000 من خدمات الإرشاد المكاني باللغات العالمية وفق عدد من المبادرات النوعية في الإرشاد المكاني للقاصدين واستعدادات مبكرة لتنظيم منظومة الإرشاد المكاني خلال موسم رمضان المبارك.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المملكة تشارك الكويت احتفالها بذكرى الاستقلال والتحرير
السعودية اليوم

المملكة تشارك الكويت احتفالها بذكرى الاستقلال والتحرير

السعودية اليوم
السعودية تطعن على حكم قضائي أمريكي بشأن بطولة الغولف LIV
السعودية اليوم

السعودية تطعن على حكم قضائي أمريكي بشأن...

السعودية اليوم
إحصائية تُحفز الاتحاد ضد الفتح
آخر الاخبار

إحصائية تُحفز الاتحاد ضد الفتح

آخر الاخبار
صندوق التنمية السياحي يعلن بدء التقديم في برنامج علو السياحة 2023 للجنسين
حصاد اليوم

صندوق التنمية السياحي يعلن بدء التقديم في...

حصاد اليوم
التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد الفتح
الرياضة

التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد الفتح

الرياضة
الربيعة يدعو لإشراك القطاع الخاص في تمويل العمل الإنساني
السعودية اليوم

الربيعة يدعو لإشراك القطاع الخاص في تمويل...

السعودية اليوم
برعاية الملك سلمان.. إقامة حفل جائزة الملك فيصل الاثنين المقبل
السعودية اليوم

برعاية الملك سلمان.. إقامة حفل جائزة الملك...

السعودية اليوم
حريق ضخم يلتهم ألفي ملجأ في بنجلاديش
العالم

حريق ضخم يلتهم ألفي ملجأ في بنجلاديش

العالم