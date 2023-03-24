أكثر من مليون مصلٍ ومعتمر بالمسجد الحرام في أول أيام رمضان

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين أن عدد المصلين والمعتمرين تجاوز المليون بالمسجد الحرام خلال أول يوم من شهر رمضان المبارك.

منظومة خدمات متكاملة

وقدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منظومة خدمات متكاملة في استقبال الأعداد المليونية، خلال أول أيام شهر رمضان المبارك؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من الخدمات 1037000 مستفيد، كما جُهزت كافة المواقع للمعتمرين والمصلين والزائرين وفق منظومة عمل تكاملية بين كافة الوكالات والإدارات المعنية بتقديم الخدمات الميدانية لقاصدي المسجد الحرام.

واشتملت خدمات المستفيدين على خدمات توعوية عبر المراكز التوعوية بأجهزتها التفاعلية وموظفيها الأكفاء في تقديم الخدمات التوعوية وتنفيذ برامجها المعتمدة لموسم شهر رمضان المبارك وتوزيع 38400 عبوة ماء زمزم في أرجاء المسجد الحرام وساحاته واستهلاك 130000 من المطهرات الصديقة للبيئة في تنظيف المسطحات و3000 لتر من المعطرات، كما استفاد 2000 قاصد من الكتيبات والمطويات التوجيهية والإرشادية والتوعوية وغيرها من الإصدارات التي خُصصت لتلبية رغبات القاصدين خلال الشهر الفضيل.

الخدمات التطوعية

وتضمنت إحصائيات المستفيدين من الخدمات في أول أيام شهر رمضان المبارك استفادة أكثر 25000 قاصد من الخدمات التطوعية والاجتماعية والإنسانية التي توفرها الرئاسة بالتعاون مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية والأهلية لتوفير البيئة المناسبة لتنعموا براحة وسكينة وطمأنينة، في أجواء إيمانية وفق منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، كما استفاد ما يزيد على 24000 من خدمات الإرشاد المكاني باللغات العالمية وفق عدد من المبادرات النوعية في الإرشاد المكاني للقاصدين واستعدادات مبكرة لتنظيم منظومة الإرشاد المكاني خلال موسم رمضان المبارك.