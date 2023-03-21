أكثر من 13 ألف زائر من 37 جمعية يستمتعون بفعاليات تقويم الرياض

استضاف تقويم الرياض عبر برامج ترفيهية منوعة، مجموعة من المستفيدين في مجالات الخدمة المجتمعية بلغ عددهم أكثر من 13 ألف زائر قدموا من 37 جمعية حول المملكة بأقسامها المختلفة واستمتعوا عبر الزيارات العديدة بالكثير من الأنشطة الترفيهية المميزة.

أكثر من ١٣ ألف زائر من ٣٧ جمعية حول المملكة … عشنا معهم الفرحة والأجواء الرائعة في فعاليات #تقويم_الرياض ❤️🙏🇸🇦 pic.twitter.com/I96yARz5pE — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 21, 2023

154 زيارة

ووصل عدد الزيارات إلى المناطق الترفيهية نحو 154 زيارة قضوا فيها أوقاتًا فريدة بمشاهدة العروض المسلية، وتجربة الألعاب المتنوعة، والجولات التعريفية التي تثري جوانبهم المعرفية، إلى جانب الترحيب بهم وتقديم الهدايا بما يحفز من تنمية مشاركتهم في فعاليات المجتمع.

واستمتع الزوار من الجمعيات المتعددة بالتجارب الترفيهية ضمن فعاليات تقويم الرياض، كالتنقل في أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتحليق بالتلفريك، ومشاهدة ميادين ومجسمات عدة دول حول العالم والتعرف إلى فنونهم ومأكولاتهم وأسواقهم، وحضور الفعاليات المنوعة في مجالات الرياضة والفن والترفيه.

الجمعيات المشاركة

ومن بين الجمعيات المشاركة في مبادرات الزيارة، جمعيات أطفالنا، وأسر التوحد، وإشراق، وتواصل، وبنيان، وإنسان، وزهرة، وجمعية جسر الأعمال التطوعية، وساعد، وشراكة، ومساعي الخيرية، وسند، وقلبي، إضافة إلى جمعيات فأل، وسعي وغيرها.

ويعزز تقويم الرياض هذا الجانب الإنساني من خلال التعاون مع الجمعيات في فعالياته لمشاركة المستفيدين فيها من برامج الترفيه والأنشطة العديدة التي تقدم بشكل شمولي لجميع فئات المجتمع.