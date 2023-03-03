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وسط أجواء إيمانية ومنظومة متكاملة من الخدمات

أكثر من 300 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد النبوي

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٨ مساءً
أكثر من 300 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد النبوي
المواطن - واس

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أدى أكثر من 304555 ألف مصل اليوم، صلاة الجمعة في رحاب المسجد النبوي الشريف في أجواء إيمانية ووسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها مختلف الإدارات والجهات الحكومية ذات العلاقة.

جهود مستمرة

وتقف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف من خلال خدماتها المتنوعة التي تقدمها للمصلين من المعتمرين والزوار على تنظيم حركة دخولهم وخروجهم من وإلى المسجد النبوي، وتوفير عربات لذوي الاحتياجات الخاصة وكراسي خاصة للمحتاجين لها، واستدعاء الإسعاف في الحالات الطارئة وغيرها من الخدمات التي تخدم المصلين وتُسهل عليهم أداء عبادتهم.

وبلغت الكمية المستخدمة من ماء زمزم في المسجد النبوي والساحات 148 طناً، فيما بلغت عدد الحافظات الموزعة لماء زمزم 9 آلاف، إلى جانب عدد 1200 من نوافير الشرب .

وكثفت وكالة شؤون المسجد النبوي برامج التطهير والتعقيم للمسجد النبوي وساحاته ومرافقه على مدار الساعة حيث بلغت كمية المعقمات والمطهرات المستخدمة أكثر من 36 ألف لتر، فيما بلغت كمية المعطرات 1800 لتر، وبلغ عدد المعدات المستخدمة 575 مُعدّة، بالإضافة إلى تهيئة المسجد النبوي بالسجاد الفاخر البالغ 24 ألف سجادة إلى جانب توفير عربات لكبار السن.

كما قامت وكالة الحشود والتفويج بالوكالة بالإرشاد المكاني لـ 3190 وإرشاد 797 تائهًا، فيما بلغ عدد معالجة الممارسات الخاطئة 870 حالة.

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